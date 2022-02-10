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Парень удивил кота фокусом с рыбками. Посмотрите, пушистый реально был поражен! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике парень захотел удивить своего кота фокусом с рыбками. Он показал пушистому нарисованных 3D-маркером рыбок, а потом они стали настоящими. Питомца поразил такой трюк – он, похоже, не понял, как хозяин так смог сделать!
Реакция кота насмешила пользователей соцсетей.
Фото: Pixabay.com
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Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике парень захотел удивить своего кота фокусом с рыбками. Он показал пушистому нарисованных 3D-маркером рыбок, а потом они...
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