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Делегация Краснодарского края посетит транспортные предприятия Минска

10.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Делегация Краснодарского края посетит транспортные предприятия Минска

На Кубани в перспективе может появиться новая техника белорусских производителей. 

Площадки транспортных предприятий столицы сегодня посетил губернатор Краснодарского края. В программе визита: Белкоммунмаш, МТЗ, МАЗ. Гости приехали пока познакомиться с возможностями сельхозтехники и общественного транспорта, который производят в Беларуси. В приоритете показатели цена-качество. Особое внимание губернатор уделил электротранспорту, это не только дань современности, но и экологичность, на это тоже делают ставку на Кубани.  

Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края РФ: «Конечно, две составляющие успеха – это электротранспорт и газомоторный. Смотрим, кто может стать поставщиком транспорта. В рамках нашего сотрудничества знаем, что в Минске производят такой транспорт.  В Сочи ходит один у нас автобус, в целом, это не менее, мы бы хотели. Посмотрим. Запрос на электрический, и будем анализировать смотреть». 

Торгово-экономическим, научно-техническим и культурным отношениям Кубани и Беларуси порядка 20 лет. В прошлом году товароборот между партнерами составил 330 млн долларов. Партнеры надеяться, что эти цифры далеко не предел. 

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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На Кубани в перспективе может появиться новая техника белорусских производителей.  Площадки транспортных предприятий столицы сегодня посетил губернатор...
 
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