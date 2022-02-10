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Делегация Краснодарского края посетит транспортные предприятия Минска
Источник материала: ОНТ
На Кубани в перспективе может появиться новая техника белорусских производителей.
Площадки транспортных предприятий столицы сегодня посетил губернатор Краснодарского края. В программе визита: Белкоммунмаш, МТЗ, МАЗ. Гости приехали пока познакомиться с возможностями сельхозтехники и общественного транспорта, который производят в Беларуси. В приоритете показатели цена-качество. Особое внимание губернатор уделил электротранспорту, это не только дань современности, но и экологичность, на это тоже делают ставку на Кубани.
Торгово-экономическим, научно-техническим и культурным отношениям Кубани и Беларуси порядка 20 лет. В прошлом году товароборот между партнерами составил 330 млн долларов. Партнеры надеяться, что эти цифры далеко не предел.
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На Кубани в перспективе может появиться новая техника белорусских производителей. Площадки транспортных предприятий столицы сегодня посетил губернатор...
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