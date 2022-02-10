Пенсии, приватизация, возврат долгов. Кочанова провела прямую телефонную линию

Источник материала: ОНТ

Сегодня с 10:00 до 13:20 Наталья Кочанова провела прямую телефонную линию, передает БЕЛТА.

Однако еще до начала прямой линии было более 2,4 тыс. попыток дозвона – люди хотели связаться с председателем Совета Республики.

Как считает спикер, недостаточно просто выслушать человека во время такого общения.

Кочанова убеждена, что работать нужно «по горячим следам».

Как отмечает председатель Совета Республики, невозможно написать закон под каждого человека, ситуации бывают разные. Однако есть концептуальные вопросы, которые нужно решать.

Брестчанин Владимир Андреевич первым дозвонился. Пенсионер одолжил деньги другу, а тот неохотно отдавал долг. Тогда мужчина пошел в суд. Деньги теперь ему возвращают, но небольшими суммами. Владимир – не единственный, кто сталкивается с такой проблемой, – Наталья Кочанова пообещала решить этот вопрос.

Военный пенсионер из Минска Вадим Маратович второй месяц не получает пенсию – он не перезаключил договор с банком. Немедленно разобраться с этим поручила Наталья Кочанова профильной комиссии.

Жительница Гомельской области Жанна Валерьевна хотела приватизировать жилье родителей с 2011 года, но в квартире прописан сожитель матери – возникло немало сложностей.

Более 132 тыс. попыток дозвона зафиксировали. Обращения приняты от 37 граждан. Все они уже взяты на контроль.

Фото: БЕЛТА













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