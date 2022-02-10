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Посольство Беларуси направило в МИД Украины ноту протеста из-за того, что мэр Днепра снял белорусский флаг и заменил его другой символикой
Источник материала: ОНТ
Посольство Беларуси направило в МИД Украины ноту протеста, сообщается на сайте
Беларусь рассматривает случившееся как акт вандализма.
Также обращается внимание, что Беларусь требует возвращения своего государственного флага.
Фото: архив БЕЛТА
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Посольство Беларуси направило в МИД Украины ноту протеста из-за того, что мэр Днепра снял белорусский флаг и заменил его другой символикой
Посольство Беларуси направило в МИД Украины ноту протеста, сообщается на сайте ukraine.mfa.gov.by. Беларусь рассматривает случившееся как акт вандализма. Также обращается...
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