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В Ливии совершено покушение на премьер-министра

10.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Ливии совершено покушение на премьер-министра

В Ливии совершено покушение на премьер-министра. Его машина в Триполи попала под обстрел.

Это произошло накануне заседания в парламенте по переизбранию премьера. В стране разгорается конфликт между законодательной и исполнительной ветвями власти. Парламент требует выборов нового премьера, указывая на то, что полномочия Дбейбы истекли еще накануне нового года. Однако Дбейба заявляет, что сложит полномочия только после всеобщих выборов. Их дата пока не определена. Премьер обвинил спикера в попытке в очередной раз расколоть страну.

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В Ливии совершено покушение на премьер-министра. Его машина в Триполи попала под обстрел. Это произошло накануне заседания в парламенте по переизбранию премьера. В...
 
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