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Минчанин выращивал дома коноплю

10.02.2022 18:15 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин выращивал дома коноплю, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Сотрудники наркоконтроля Минского РУВД задержали 44-летнего мужчину. Он у себя по месту жительства оборудовал помещение для выращивания наркосодержащих растений. "В квартире у него правоохранители обнаружили и изъяли опасное наркотическое средство - марихуану общей массой более 60 г, семена конопли, прибор для измерения кислотности почвы, емкости с удобрением, горшки с наркосодержащими растениями", - рассказали в УВД.

Минчанин пояснил, что наркотик выращивал для личного употребления, а не на продажу. Возбуждено уголовное дело.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"В квартире у него правоохранители обнаружили и изъяли опасное наркотическое средство - марихуану общей массой более 60 г, семена конопли, прибор для измерения...
 
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