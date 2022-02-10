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Несовершеннолетняя витебчанка работала на интернет-магазин наркотиков
Источник материала: БелТА
10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несовершеннолетняя витебчанка занималась незаконным оборотом наркотиков, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.
Информация поступила сотрудникам наркоконтроля Первомайского РОВД. Оперативники выяснили, что 17-летняя жительница областного центра работает на криминальный интернет-магазин. Девушка делала закладки в городе. Во время очередной вылазки она была задержана.
Милиция изъяла у подозреваемой 19 свертков. Как установили эксперты, в них находилось особо опасное психотропное средство - мефедрон. Также оперативники обнаружили уже разложенные по тайникам закладки. Их девушка сделала в Первомайском районе Витебска.
Возбуждено уголовное дело.-0-
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Информация поступила сотрудникам наркоконтроля Первомайского РОВД. Оперативники выяснили, что 17-летняя жительница областного центра работает на криминальный...
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