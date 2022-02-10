Пенсионерка из Солигорского района доверилась лжемилиционеру и лишилась Br9,5 тыс.

Источник материала: БелТА

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поверив лжемилиционеру, пенсионерка из Солигорского района лишилась крупной суммы. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"8 февраля 64-летней пенсионерке через мессенджер позвонил мошенник, представившийся сотрудником милиции, и сообщил, что ее накопления в опасности и их следует перевести на страховой счет. Для большей убедительности мошенник даже выслал потерпевшей смонтированное изображение служебного удостоверения сотрудника милиции. Звонок осуществлялся с иностранного номера. Поверив злоумышленнику, жительница Солигорского района лишилась всех накоплений. Она перевела на указанный счет около Br9,5 тыс.", - рассказали в УВД.

Действия злоумышленника квалифицированы как мошенничество в крупном размере. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 УК.-0-