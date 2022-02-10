﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении мэра Днепра

10.02.2022 18:51 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело за разжигание национальной вражды в отношении мэра Днепра. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства, сообщает БЕЛТА.

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении мэра Днепра Бориса Филатова, ему инкриминировано разжигание национальной вражды.

Установлено, что подозреваемый, являясь должностным лицом, организовал снятие национального символа Республики Беларусь - Государственного флага, размещенного у входа в здание Городского совета, и замену его на полотнище бело-красно-белого цвета.

Надругавшись над исторической и культурной реликвией, он тем самым унизил национальную честь и достоинство белорусов. Это явно вредит тесным и дружественным связям наших народов, свидетельствует о нежелании вести конструктивный диалог.

Противоправные действия квалифицированы по ч.2 ст.130 Уголовного кодекса. Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении мэра Днепра Бориса Филатова, ему инкриминировано разжигание национальной вражды.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пенсионерка из Солигорского района доверилась лжемилиционеру и лишилась Br9,5 тыс.
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by