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Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении мэра Днепра
Источник материала: БелТА
10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело за разжигание национальной вражды в отношении мэра Днепра. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства, сообщает БЕЛТА.
Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении мэра Днепра Бориса Филатова, ему инкриминировано разжигание национальной вражды.
Установлено, что подозреваемый, являясь должностным лицом, организовал снятие национального символа Республики Беларусь - Государственного флага, размещенного у входа в здание Городского совета, и замену его на полотнище бело-красно-белого цвета.
Надругавшись над исторической и культурной реликвией, он тем самым унизил национальную честь и достоинство белорусов. Это явно вредит тесным и дружественным связям наших народов, свидетельствует о нежелании вести конструктивный диалог.
Противоправные действия квалифицированы по ч.2 ст.130 Уголовного кодекса. Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Беларуси.-0-
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Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении мэра Днепра Бориса Филатова, ему инкриминировано разжигание национальной вражды.
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