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Рыбак утонул в Малоритском районе

10.02.2022 18:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе под лед провалились два рыбака - один из них утонул, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Трагедия произошла сегодня в агрогородке Луково. Около 9 часов утра в Малоритский РОЧС сообщили, что на водохранилище "Луковское" два человека провалились в полынью. Один из них находился подо льдом, другой - на поверхности воды.

К моменту прибытия спасателей на место происшествия один из пострадавших рыбаков уже был на берегу. Как выяснилось, из воды 70-летнего мужчину вытащил житель деревни Новое Заболотье, который рыбачил неподалеку на лодке. Спасенного пенсионера госпитализировали.

Второго рыбака, жителя Бреста 1953 года рождения, спасти не удалось. Его тело обнаружили и извлекли из-подо льда в ходе поисковых работ.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Трагедия произошла сегодня в агрогородке Луково. Около 9 часов утра в Малоритский РОЧС сообщили, что на водохранилище "Луковское" два человека провалились в...
 
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