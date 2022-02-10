До +4°С, возможен дождь и мокрый снег: прогноз погоды на 11 февраля

Источник материала: ОНТ

Завтра погодные условия будет определять атмосферный фронт от циклона с центром над северным морем. В нашу страну продолжат поступать влажные тёплые воздушные массы с Западной Европы. В результате без осадков и порывистого ветра не обойдется.

Итак, в пятницу – облачно с прояснениями. Кратковременный мокрый снег, дождь. Влажность до 80%. Ночью и утром слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный, временами порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится.

Температура утром температура составит от -1°С в северо-восточных районах до +4°С в юго-западных. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2-4 градуса холоднее. В середине дня столбики термометров на отметках – от +1°С по Витебской и Могилевской областям до +4°С по Брестской. К вечеру – от -1°С по северо-востоку до +2°С по юго-западу.

С субботы на погоду начнет влиять область высокого атмосферного давления. В результате облаков меньше. В результате, в выходные и в начале следующей недели ночные температуры будут опускаться до 0°С…-7°С градусов, но вместе с тем днем воздух будет хорошо прогреваться – от 0°С по востоку до +6°С по западу. Облачно с прояснениями. В субботу пройдет кратковременный снег, в воскресенье без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный с переходом на южный, порывистый.

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