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Нидерландская конькобежка Ирен Схаутен завоевала олимпийское золото на дистанции 5000 метров

10.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нидерландская конькобежка Ирен Схаутен завоевала олимпийское золото на дистанции 5000 метров

Нидерландская конькобежка Ирен Схаутен завоевала золотую медаль на дистанции 5000 метров на зимних Олимпийских играх.

Спортсменка показала результат 6,4351 мин и установила новый олимпийский рекорд. Для Схаутен это уже второе золото Игр в Пекине. Ранее она не оставила соперницам шансов на дистанции три километра. Второй стала канадка Изабель Вайдеман, бронза – у опытнейшей чешки Мартины Сабликовой. Белоруска Марина Зуева стала 9-й. Победительнице она уступила почти 20 секунд.

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Нидерландская конькобежка Ирен Схаутен завоевала золотую медаль на дистанции 5000 метров на зимних Олимпийских играх. Спортсменка показала результат 6,4351 мин и...
 
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