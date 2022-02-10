Нидерландская конькобежка Ирен Схаутен завоевала олимпийское золото на дистанции 5000 метров

Источник материала: ОНТ

Нидерландская конькобежка Ирен Схаутен завоевала золотую медаль на дистанции 5000 метров на зимних Олимпийских играх.

Спортсменка показала результат 6,4351 мин и установила новый олимпийский рекорд. Для Схаутен это уже второе золото Игр в Пекине. Ранее она не оставила соперницам шансов на дистанции три километра. Второй стала канадка Изабель Вайдеман, бронза – у опытнейшей чешки Мартины Сабликовой. Белоруска Марина Зуева стала 9-й. Победительнице она уступила почти 20 секунд.

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