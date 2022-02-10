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Мужчина открыл дверь и пригласил оленя зайти в гости. Посмотрите, животное не боится, а спокойно заходит! (ВИДЕО)

10.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина открыл дверь и пригласил оленя зайти в гости. Посмотрите, животное не боится, а спокойно заходит! (ВИДЕО)

Видео, в котором можно посмотреть, как олень пришел в гости к человеку, опубликовал ridus.ru.

На кадрах олень лакомится яблоками – для этого он и пришел в гости к человеку. Мужчина открыл дверь и пригласил животное – оно не побоялось. Скорее всего, олень давно знаком с мужчиной, поэтому спокойно приходит и берет с рук еду.


Пользователи соцсетей были в восторге от добродушного хозяина и милого гостя.

Фото: Pixabay.com

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Видео, в котором можно посмотреть, как олень пришел в гости к человеку, опубликовал ridus.ru. На кадрах олень лакомится яблоками – для этого он и пришел в гости к...
 
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