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Мужчина открыл дверь и пригласил оленя зайти в гости. Посмотрите, животное не боится, а спокойно заходит! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео, в котором можно посмотреть, как олень пришел в гости к человеку, опубликовал
На кадрах олень лакомится яблоками – для этого он и пришел в гости к человеку. Мужчина открыл дверь и пригласил животное – оно не побоялось. Скорее всего, олень давно знаком с мужчиной, поэтому спокойно приходит и берет с рук еду.
Пользователи соцсетей были в восторге от добродушного хозяина и милого гостя.
Фото: Pixabay.com
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Мужчина открыл дверь и пригласил оленя зайти в гости. Посмотрите, животное не боится, а спокойно заходит! (ВИДЕО)
Видео, в котором можно посмотреть, как олень пришел в гости к человеку, опубликовал ridus.ru. На кадрах олень лакомится яблоками – для этого он и пришел в гости к...
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