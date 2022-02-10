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Латвийский вертолет вторгся в воздушное пространство Беларуси
Источник материала: ОНТ
Новая провокация в воздушном пространстве. Вертолет со стороны Латвии залетел на нашу территорию.
В Браславском районе он пролетел почти полкилометра и вернулся на родину. За последние дни это уже четвертый подобный случай. Наша страна вполне их может расценивать как преднамеренную провокацию и действовать по установленным правилам. Как с украинским беспилотником в конце января, который заблудился километров на 40 в Беларуси, его посадили наши специалисты. Два дня назад также на нашу территорию залетал из Латвии Ан-2.
Эксперты считают, что все эти ситуации с нарушением белорусского воздушного пространства направлены на создание напряженности на границе. С одной лишь целью – спровоцировать и затем запустить свой сценарий развития событий в регионе.
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Новая провокация в воздушном пространстве. Вертолет со стороны Латвии залетел на нашу территорию. В Браславском районе он пролетел почти полкилометра и вернулся...
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