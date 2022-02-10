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Автобус наехал на опору здания минского автовокзала
Источник материала: ОНТ
В УГАИ ГУВД Мингорисполкома
10 февраля примерно в 11:35 45-летний водитель оставил автобус «Темса» на стоянке автовокзала «Центральный» без стояночного тормоза. Из-за этого автобус начал двигаться, выехал на тротуар и столкнулся с опорной колонной. Пострадавших нет, у автобуса – механические повреждения.
В ГАИ напоминают – водитель может оставить транспортное средство только тогда, когда приняты меры, исключающие его самопроизвольное движение.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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В УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, что на столичном автовокзале автобус наехал на опору здания. 10 февраля примерно в 11:35 45-летний водитель оставил автобус...
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