Автобус наехал на опору здания минского автовокзала

Источник материала: ОНТ

В УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили , что на столичном автовокзале автобус наехал на опору здания.

10 февраля примерно в 11:35 45-летний водитель оставил автобус «Темса» на стоянке автовокзала «Центральный» без стояночного тормоза. Из-за этого автобус начал двигаться, выехал на тротуар и столкнулся с опорной колонной. Пострадавших нет, у автобуса – механические повреждения.

В ГАИ напоминают – водитель может оставить транспортное средство только тогда, когда приняты меры, исключающие его самопроизвольное движение.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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