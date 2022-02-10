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На Олимпиаде были разыграны первые медали в лыжной акробатике – сборная Беларуси не смогла пробиться в финал

10.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Олимпиаде были разыграны первые медали в лыжной акробатике – сборная Беларуси не смогла пробиться в финал

На Олимпиаде в Пекине сегодня были разыграны первые медали в лыжной акробатике – стали известны чемпионы в командном турнире.

Сборная Беларуси в составе Анны Гуськовой, Станислава Гладченко и Максима Густика не смогла пробиться в финал соревнований. В итоге белорусы заняли последнее, 6-е место. Борьбу за медали продолжили лишь 4 лучшие сборные из квалификации – это команды Китая, США, Канады и Швейцарии. В главном финале не было равных американским фристайлистам, которые и стали Олимпийскими чемпионами в этом виде программы.

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На Олимпиаде в Пекине сегодня были разыграны первые медали в лыжной акробатике – стали известны чемпионы в командном турнире. Сборная Беларуси в составе Анны...
 
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