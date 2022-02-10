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Камеры средней скорости начнут полноценно работать в Беларуси
Источник материала: ОНТ
В СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» сообщили, что на дорогах вводится в эксплуатацию система контроля средней скорости,
ГАИ определит расположение участков контроля. Их обозначат соответствующими знаками.
Фото: архив БЕЛТА
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В СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» сообщили, что на дорогах вводится в эксплуатацию система контроля средней скорости, пишет Onlíner. ГАИ определит расположение...
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