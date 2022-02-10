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Камеры средней скорости начнут полноценно работать в Беларуси

10.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Камеры средней скорости начнут полноценно работать в Беларуси

В СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» сообщили, что на дорогах вводится в эксплуатацию система контроля средней скорости, пишет Onlíner.

ГАИ определит расположение участков контроля. Их обозначат соответствующими знаками.

Фото: архив БЕЛТА


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В СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» сообщили, что на дорогах вводится в эксплуатацию система контроля средней скорости, пишет Onlíner. ГАИ определит расположение...
 
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