﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Столичная ГАИ ищет очевидцев ДТП, в котором погиб пассажир

10.02.2022 20:53 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП, в котором погиб пассажир. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла 2 февраля 2022 года около 12.50. 26-летняя девушка, управляя автомобилем "Субару", двигалась по местному проезду со стороны ул.Ваупшасова в направлении ул.Илимской. Вблизи дома №100 по ул.Карвата она выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с двигающимся в прямом встречном направлении автомобилем "Фольксваген".

В результате ДТП пассажир "Субару" от полученных травм скончался на месте происшествия.

Госавтоинспекция просит всех, кто владеет какой-либо информацией по данному происшествию, обратиться в Управление следственного комитета по адресу: Минск, ул.Первомайская, 7. Также можно позвонить по телефонам: 8017 389-55-55 или 102.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП, в котором погиб пассажир. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД...
 
Новости дня
Новости разные
 
Камеры средней скорости начнут полноценно работать в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by