Столичная ГАИ ищет очевидцев ДТП, в котором погиб пассажир

Источник материала: БелТА

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП, в котором погиб пассажир. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла 2 февраля 2022 года около 12.50. 26-летняя девушка, управляя автомобилем "Субару", двигалась по местному проезду со стороны ул.Ваупшасова в направлении ул.Илимской. Вблизи дома №100 по ул.Карвата она выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с двигающимся в прямом встречном направлении автомобилем "Фольксваген".

В результате ДТП пассажир "Субару" от полученных травм скончался на месте происшествия.

Госавтоинспекция просит всех, кто владеет какой-либо информацией по данному происшествию, обратиться в Управление следственного комитета по адресу: Минск, ул.Первомайская, 7. Также можно позвонить по телефонам: 8017 389-55-55 или 102.-0-