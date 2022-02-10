«Более 8 млн рублей»: глава МАРТ Алексей Богданов рассказал о самых крупных штрафах, выписанных в Беларуси за нарушение ценообразования и конкуренции

Источник материала: ОНТ

Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ, где рассказал о самых крупных штрафах, выписанных ведомством за нарушение ценообразования и конкуренции.

Алексей Богданов: «В прошлом году штраф за нарушение ценообразования, выписанный субъекту торговли как одному юридическому лицу, составил 157 тысяч рублей. В этом году уже новый штраф – 218 тысяч рублей, это только одному юридическому лицу. Это в ценообразовании. Но есть еще и конкуренция. Там очень интересный случай в прошлом году был завершен совместно с Комитетом государственного контроля. Мы выявили картельный сговор. 12 компаний, которые осуществляли работу на белорусском рынке и поставляли средства защиты растений, вступили в картельный сговор и решили, что они будут проводить политику по удержанию на внутреннем рынке высокой цены. То есть, сами зарабатывать, нанося урон сельхозпроизводителям, которые больше платили. А это все на себестоимости сказывается, и мы потом все страдаем. Они договорились, что у них будут коридоры ценовые, что на торгах они ниже такой-то планки опускаться не будут. Впервые это было выявлено в совместной нашей работе, впервые были применены оборотные штрафы от 1 до 4% от суммы продаж этих товаров за год. Общая сумма на всех 12 субъектов – более 8 млн рублей штрафа».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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