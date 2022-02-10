﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Более 8 млн рублей»: глава МАРТ Алексей Богданов рассказал о самых крупных штрафах, выписанных в Беларуси за нарушение ценообразования и конкуренции

10.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Более 8 млн рублей»: глава МАРТ Алексей Богданов рассказал о самых крупных штрафах, выписанных в Беларуси за нарушение ценообразования и конкуренции

Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ, где рассказал о самых крупных штрафах, выписанных ведомством за нарушение ценообразования и конкуренции.

Алексей Богданов: «В прошлом году штраф за нарушение ценообразования, выписанный субъекту торговли как одному юридическому лицу, составил 157 тысяч рублей. В этом году уже новый штраф – 218 тысяч рублей, это только одному юридическому лицу. Это в ценообразовании. Но есть еще и конкуренция. Там очень интересный случай в прошлом году был завершен совместно с Комитетом государственного контроля. Мы выявили картельный сговор. 12 компаний, которые осуществляли работу на белорусском рынке и поставляли средства защиты растений, вступили в картельный сговор и решили, что они будут проводить политику по удержанию на внутреннем рынке высокой цены. То есть, сами зарабатывать, нанося урон сельхозпроизводителям, которые больше платили. А это все на себестоимости сказывается, и мы потом все страдаем. Они договорились, что у них будут коридоры ценовые, что на торгах они ниже такой-то планки опускаться не будут. Впервые это было выявлено в совместной нашей работе, впервые были применены оборотные штрафы от 1 до 4% от суммы продаж этих товаров за год. Общая сумма на всех 12 субъектов – более 8 млн рублей штрафа».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ, где рассказал о самых крупных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Столичная ГАИ ищет очевидцев ДТП, в котором погиб пассажир
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by