Суд в Гааге подтвердил, что получил заявление о «геноциде мигрантов» в Польше и рассмотрит его

Источник материала: ОНТ

Заявление о «геноциде мигрантов» в Польше Международный уголовный суд (МУС) в Гааге получил и рассмотрит его, подтвердили РИА «Новости» в пресс-службе инстанции.

Глава белорусского центра «Системная правозащита» представляет интересы польского военнослужащего Эмиля Чечко в Беларуси. Он ранее сообщил - суд в Гааге принял к рассмотрению заявление о возбуждении дела о геноциде мигрантов в Польше.

ГПК Беларуси ранее сообщал , что польского военного Чечко задержали 16 декабря в пограничной полосе. Задержанный попросил политического убежища в Беларуси из-за несогласия с проводимой политикой Варшавы в отношении беженцев, бесчеловечным отношением властей к их судьбам. Сегодня во время пресс-конференции в Минске он рассказал шокирующие факты приказов, которые давали ему командиры во время работы на границе в прошлом году.

Фото: БЕЛТА





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