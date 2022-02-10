|
Суд в Гааге подтвердил, что получил заявление о «геноциде мигрантов» в Польше и рассмотрит его
Источник материала: ОНТ
Заявление о «геноциде мигрантов» в Польше Международный уголовный суд (МУС) в Гааге получил и рассмотрит его,
Глава белорусского центра «Системная правозащита» представляет интересы польского военнослужащего Эмиля Чечко в Беларуси. Он ранее
ГПК Беларуси ранее
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заявление о «геноциде мигрантов» в Польше Международный уголовный суд (МУС) в Гааге получил и рассмотрит его, подтвердили РИА «Новости» в пресс-службе инстанции....
|
Архив (Разное)