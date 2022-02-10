Новые послы, руководители министерств и предприятий: Лукашенко провел кадровый день

Источник материала: ОНТ

Кадровый четверг принёс стране новых министров и перестановки в дипломатическом корпусе. Александр Лукашенко произвёл заметную ротацию во внешнеполитическом ведомстве, отметив, МИД стране серьёзно задолжал. Пусть без конкретики – но намёк прозрачный. Закрылись и две важные вакансии – министров образования и сельского хозяйства. И если в агропроме без сенсаций, то сферой образования будет руководить самый молодой министр. А ещё – перестановки в Совете безопасности и медийном пространстве.

Их не то чтобы прятали от журналистов. Но обычно чем громче назначения – тем меньше информационного шума вокруг них хотят создавать. Фамилии все на слуху, но будут рокировки, которых не ждал, кажется, никто. Первым заместителем госсекретаря Совета безопасности становится Павел Муравейко. Генерал-майор, он до этого дня работал заместителем начальника Генерального штаба Вооружённых сил. По правде, столько лестных слов в этом кабинете давно не звучало. Президент даже пошутит: и как Минобороны согласилось отдать такого человека?

Военные вообще стали едва ли не главными ньюсмейкерами. Им приходится владеть оружием не только боевым, но и словесным. Не в смысле угроз, а в плане обороны. Александр Лукашенко скажет прямо: и сам задумывается, не перебарщивает ли государство с милитаристской лексикой. Но что поделать – время такое.

И генерала Муравейко Президент просит, образно говоря, прощупать армию. Взглянуть на неё уже не изнутри. А, в общем, быть над схваткой. Да и сам генерал в день начала активной фазы «Союзной решимости» настроен более чем решительно. Говорит: слабых мест в Вооружённых силах нет. И проверка боевой готовности это показывает.

В полях страны (тех, что не минные) отныне главный Игорь Брыло. За девять лет он в Минсельхозпроде как родной. Менялись министры, но неизменным оставался зам. Теперь же в новую весну агропром пойдёт под его началом.

Тут то ли должность его дождалась, то ли он её. А вообще, как ни крути, а в Беларуси самые душевные министры сельского хозяйства.

Как будто бы в противовес – новый министр образования. В том смысле, что подобного назначения вряд ли кто-то ожидал, включая самого Андрея Иванца. Его карьера стремительна: химик, доктор наук, а вскоре главный учёный секретарь академии наук и вот – министр. Ему ведь только 37 – скажут одни. Но сколько он всего успел – парируют другие. Как учёный он за связь науки и образования, а как чиновник – научит Родину любить.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси: «Сегодня каждый гражданин должен быть патриотом своей страны, поэтому мы должны соответствующим образом обратить внимание и на учащихся, и на студентов, и на реализацию программы патриотического воспитания населения нашей страны».

Новый глава и у концерна «Белгоспищепром». Уж не за недавнюю ли историю с пропажей сахара поплатился должностью его предшественник – история умалчивает. Впрочем, директор фабрики «Спартак» явно в курсе всех этих сладко-сахарных дел, раз его мнением интересуется президент.

Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»: «Отрасли работают устойчиво, неплохая конъюнктура по экспорту. Даже по нашему предприятию Китай на второе место вышел. Дополнительно нужно развивать материально-техническую базу предприятий».

Конечно, сладкой жизни никто не обещает – в концерне шесть десятков предприятий. За всеми уследишь или не лишним будет третий глаз? Вопрос спорный. У Министерства иностранных дел вот не очень получилось. Причины кадровой ротации Президент не конкретизирует, но всё ведь и так понятно.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «МИД стране серьёзно задолжал. Без конкретики. Вы понимаете. Задача – чтобы мы не дай Бог больше не спотыкались на эти вещи».

Владимир Макей на месте и вот его новые заместители. Сергей Алейник – просто прибавил к должности слово «первый». Игорь Назарук – работал в Евразийской экономической комиссии. Юрий Амбразевич – один из тех, кто не побоялся публично встать на защиту государства и не где-нибудь, а в Женеве. С высоких международных трибун, в том числе ООН, звучало всякое. В ответ он не молчал.

Юрий Амбразевич, заместитель министра иностранных дел Беларуси: «Для меня морального вопроса не стояло. Решения, которые необходимо принимать в Женеве на первом нашем фронте по тематике прав человека и обвинениям, которые постоянно выдвигались, не требовало каких-то размышлений, когда у тебя есть глубокие собственные убеждения».

МИД убеждён: когда не складывается диалог, нужно больше собеседников. Минск намерен усиливать присутствие на международных площадках. И там наш голос слышат, даже если делают вид, что это не так.

Юрий Амбразевич, заместитель министра иностранных дел Беларуси: «Иногда с удивлением наблюдаешь людей, которые вынуждены по политическим мотивам критиковать жёстко с трибуны ООН нашу страну, при этом потом подходят, жмут руки и продолжаем взаимодействовать. Политическая работа приобретает сейчас ещё больший вес в дополнение к тем задачам, которые Глава государства ставит по торгово-экономическому, экспортному направлению».

Вести тонкую политическую работу в Женеве отныне будет вот эта очаровательная дама. В МИДе Лариса Бельская отвечала за многостороннюю дипломатию, потом за внешнеполитический анализ. Её хорошо знают в Нью-Йорке, а теперь узнают и в Женеве. И пусть вас не вводит в заблуждение хрупкий вид женщины-дипломата.

Лариса Бельская, постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве: «Женева – одна из интенсивных точек работы международных организаций. Если говорить о правах человека, в частности, Совет ООН по правам человека начнёт в марте свою работу – первая сессия из трёх годичных, на всех трёх сессиях есть так называемый «белорусский вопрос» с подачи наших оппонентов. Чего ж там боятся – работать надо. Пусть нас боятся».

Может, это тот самый случай, когда боятся – значит, уважают. Но и задачу наращивать торгово-экономическое сотрудничество с дипломатов не снимают. В этой связи Президент назначает новых послов. Сотрудник МИДа Владимир Боровиков поедет во Вьетнам – одну из самых быстрорастущих азиатских экономик. Бывший брестский губернатор Анатолий Лис отправится в гостеприимную Грузию (там он, кстати, никогда не был). А руководитель Белорусской торгово-промышленной палаты уедет в Венгрию – тоже, к слову, страну со своей позицией, хоть и в составе Евросоюза.

Владимир Улахович, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Венгрии: «Несомненно, это играет свою роль. Мы видим, что, несмотря на все сложности разного характера, Венгрия занимает очень конструктивную позицию по Беларуси. Потенциал, конечно, большой. В лучшие годы у нас товарооборот не достигал даже 300 миллионов долларов. Возможности гораздо больше. И тогда будут сниматься и политические сложности».

Сегодня, конечно, мало блюсти интересы государства, их нужно уметь отстаивать. На полях ли саммитов и международных встреч, на полях военных учений и информационных схваток (у телеканала СТВ, кстати, новый глава – Александр Осенко, развивавший телевидение Новополоцка), да и просто в полях, где битва разве что за урожай. Не зря ведь говорят: жизнь прожить – не поле перейти.

Фото: БЕЛТА

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