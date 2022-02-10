﻿ Новые послы, руководители министерств и предприятий: Лукашенко провел кадровый день. 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новые послы, руководители министерств и предприятий: Лукашенко провел кадровый день

10.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Новые послы, руководители министерств и предприятий: Лукашенко провел кадровый день

Кадровый четверг принёс стране новых министров и перестановки в дипломатическом корпусе. Александр Лукашенко произвёл заметную ротацию во внешнеполитическом ведомстве, отметив, МИД стране серьёзно задолжал. Пусть без конкретики – но намёк прозрачный. Закрылись и две важные вакансии – министров образования и сельского хозяйства. И если в агропроме без сенсаций, то сферой образования будет руководить самый молодой министр. А ещё – перестановки в Совете безопасности и медийном пространстве. 

Их не то чтобы прятали от журналистов. Но обычно чем громче назначения тем меньше информационного шума вокруг них хотят создавать. Фамилии все на слуху, но будут рокировки, которых не ждал, кажется, никто. Первым заместителем госсекретаря Совета безопасности становится Павел Муравейко. Генерал-майор, он до этого дня работал заместителем начальника Генерального штаба Вооружённых сил. По правде, столько лестных слов в этом кабинете давно не звучало. Президент даже пошутит: и как Минобороны согласилось отдать такого человека?

Военные вообще стали едва ли не главными ньюсмейкерами. Им приходится владеть оружием не только боевым, но и словесным. Не в смысле угроз, а в плане обороны. Александр Лукашенко скажет прямо: и сам задумывается, не перебарщивает ли государство с милитаристской лексикой. Но что поделать – время такое.

И генерала Муравейко Президент просит, образно говоря, прощупать армию. Взглянуть на неё уже не изнутри. А, в общем, быть над схваткой. Да и сам генерал в день начала активной фазы «Союзной решимости» настроен более чем решительно. Говорит: слабых мест в Вооружённых силах нет. И проверка боевой готовности это показывает. 

В полях страны (тех, что не минные) отныне главный Игорь Брыло. За девять лет он в Минсельхозпроде как родной. Менялись министры, но неизменным оставался зам. Теперь же в новую весну агропром пойдёт под его началом. 

Тут то ли должность его дождалась, то ли он её. А вообще, как ни крути, а в Беларуси самые душевные министры сельского хозяйства. 

Как будто бы в противовес новый министр образования. В том смысле, что подобного назначения вряд ли кто-то ожидал, включая самого Андрея Иванца. Его карьера стремительна: химик, доктор наук, а вскоре главный учёный секретарь академии наук и вот – министр. Ему ведь только 37 скажут одни. Но сколько он всего успел – парируют другие. Как учёный он за связь науки и образования, а как чиновник – научит Родину любить. 

Андрей Иванец, министр образования Беларуси: «Сегодня каждый гражданин должен быть патриотом своей страны, поэтому мы должны соответствующим образом обратить внимание и на учащихся, и на студентов, и на реализацию программы патриотического воспитания населения нашей страны». 

Новый глава и у концерна «Белгоспищепром». Уж не за недавнюю ли историю с пропажей сахара поплатился должностью его предшественник история умалчивает. Впрочем, директор фабрики «Спартак» явно в курсе всех этих сладко-сахарных дел, раз его мнением интересуется президент. 

Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»: «Отрасли работают устойчиво, неплохая конъюнктура по экспорту. Даже по нашему предприятию Китай на второе место вышел. Дополнительно нужно развивать материально-техническую базу предприятий». 

Конечно, сладкой жизни никто не обещает – в концерне шесть десятков предприятий. За всеми уследишь или не лишним будет третий глаз? Вопрос спорный. У Министерства иностранных дел вот не очень получилось. Причины кадровой ротации Президент не конкретизирует, но всё ведь и так понятно.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «МИД стране серьёзно задолжал. Без конкретики. Вы понимаете. Задача – чтобы мы не дай Бог больше не спотыкались на эти вещи».

Владимир Макей на месте и вот его новые заместители. Сергей Алейник – просто прибавил к должности слово «первый». Игорь Назарук – работал в Евразийской экономической комиссии. Юрий Амбразевич один из тех, кто не побоялся публично встать на защиту государства и не где-нибудь, а в Женеве. С высоких международных трибун, в том числе ООН, звучало всякое. В ответ он не молчал.

Юрий Амбразевич, заместитель министра иностранных дел Беларуси: «Для меня морального вопроса не стояло. Решения, которые необходимо принимать в Женеве на первом нашем фронте по тематике прав человека и обвинениям, которые постоянно выдвигались, не требовало каких-то размышлений, когда у тебя есть глубокие собственные убеждения».

МИД убеждён: когда не складывается диалог, нужно больше собеседников. Минск намерен усиливать присутствие на международных площадках. И там наш голос слышат, даже если делают вид, что это не так. 

Юрий Амбразевич, заместитель министра иностранных дел Беларуси: «Иногда с удивлением наблюдаешь людей, которые вынуждены по политическим мотивам критиковать жёстко с трибуны ООН нашу страну, при этом потом подходят, жмут руки и продолжаем взаимодействовать. Политическая работа приобретает сейчас ещё больший вес в дополнение к тем задачам, которые Глава государства ставит по торгово-экономическому, экспортному направлению». 

Вести тонкую политическую работу в Женеве отныне будет вот эта очаровательная дама. В МИДе Лариса Бельская отвечала за многостороннюю дипломатию, потом за внешнеполитический анализ. Её хорошо знают в Нью-Йорке, а теперь узнают и в Женеве. И пусть вас не вводит в заблуждение хрупкий вид женщины-дипломата. 

Лариса Бельская, постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве: «Женева – одна из интенсивных точек работы международных организаций. Если говорить о правах человека, в частности, Совет ООН по правам человека начнёт в марте свою работу – первая сессия из трёх годичных, на всех трёх сессиях есть так называемый «белорусский вопрос» с подачи наших оппонентов. Чего ж там боятся – работать надо. Пусть нас боятся».

Может, это тот самый случай, когда боятся значит, уважают. Но и задачу наращивать торгово-экономическое сотрудничество с дипломатов не снимают. В этой связи Президент назначает новых послов. Сотрудник МИДа Владимир Боровиков поедет во Вьетнам – одну из самых быстрорастущих азиатских экономик. Бывший брестский губернатор Анатолий Лис отправится в гостеприимную Грузию (там он, кстати, никогда не был). А руководитель Белорусской торгово-промышленной палаты уедет в Венгрию – тоже, к слову, страну со своей позицией, хоть и в составе Евросоюза.

Владимир Улахович, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Венгрии: «Несомненно, это играет свою роль. Мы видим, что, несмотря на все сложности разного характера, Венгрия занимает очень конструктивную позицию по Беларуси. Потенциал, конечно, большой. В лучшие годы у нас товарооборот не достигал даже 300 миллионов долларов. Возможности гораздо больше. И тогда будут сниматься и политические сложности».  

Сегодня, конечно, мало блюсти интересы государства, их нужно уметь отстаивать. На полях ли саммитов и международных встреч, на полях военных учений и информационных схваток (у телеканала СТВ, кстати, новый глава – Александр Осенко, развивавший телевидение Новополоцка), да и просто в полях, где битва разве что за урожай. Не зря ведь говорят: жизнь прожить не поле перейти. 

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кадровый четверг принёс стране новых министров и перестановки в дипломатическом корпусе. Александр Лукашенко произвёл заметную ротацию во внешнеполитическом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Столичная ГАИ ищет очевидцев ДТП, в котором погиб пассажир
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by