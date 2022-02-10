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Кот хотел достать крысу на кухонной тумбе, а ей было интересно! Посмотрите, грызун совсем не боится пушистика! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовала пользовательница TikTok tanya.35le.
В ролике кот изо всех сил пытается достать крысу на кухонной тумбе, но ему удается только шлепать ее по мордочке иногда. Удивительно, что грызун совсем не боится пушистого, а с интересом поглядывает на него, хоть и приходится уворачиваться от шлепков.
Пользователей соцсетей питомцы от души повеселили.
«Вот откуда появился том и Джерри», «Мышку жалко», «Милые они, двое, котик и крыса замечательные, супер», «Мою крысу боятся все коты и собака. Авторитет дома», «Бокс без правил», «Левая и правая ударные, красавчик!!!! Крыска не сдаётся», – писали комментаторы.
Фото: Pixabay.com
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Кот хотел достать крысу на кухонной тумбе, а ей было интересно! Посмотрите, грызун совсем не боится пушистика! (ВИДЕО)
Забавное видео опубликовала пользовательница TikTok tanya.35le. В ролике кот изо всех сил пытается достать крысу на кухонной тумбе, но ему удается только шлепать ее по...
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