Кот хотел достать крысу на кухонной тумбе, а ей было интересно! Посмотрите, грызун совсем не боится пушистика! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовала пользовательница TikTok tanya.35le.

В ролике кот изо всех сил пытается достать крысу на кухонной тумбе, но ему удается только шлепать ее по мордочке иногда. Удивительно, что грызун совсем не боится пушистого, а с интересом поглядывает на него, хоть и приходится уворачиваться от шлепков.

Пользователей соцсетей питомцы от души повеселили.

«Вот откуда появился том и Джерри», «Мышку жалко», «Милые они, двое, котик и крыса замечательные, супер», «Мою крысу боятся все коты и собака. Авторитет дома», «Бокс без правил», «Левая и правая ударные, красавчик!!!! Крыска не сдаётся», – писали комментаторы.

Фото: Pixabay.com

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