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Движение на мосту через Немигу откроют ночью

10.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Движение на мосту через Немигу откроют ночью

Движение на путепроводе над улицей Немига откроют сегодня ночью, пишет Telegram-канал «Минск. Официально».

Отмечается, что организация дорожного движения и светофорное регулирование будут в полном объеме восстановлены.

Водителей просят обратить внимание на то, что движение с улицы Немига налево на проспект Победителей будет регулироваться дополнительной секцией. Также на пересечении пр. Независимости с ул. Городской Вал упраздниться регулируемый пешеходный переход.

Фото: Telegram-канал «Минск. Официально»


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Теги: Минск
 
 
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Движение на путепроводе над улицей Немига откроют сегодня ночью, пишет Telegram-канал «Минск. Официально». Отмечается, что организация дорожного движения и...
 
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