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Движение на мосту через Немигу откроют ночью
Источник материала: ОНТ
Движение на путепроводе над улицей Немига откроют сегодня ночью,
Отмечается, что организация дорожного движения и светофорное регулирование будут в полном объеме восстановлены.
Водителей просят обратить внимание на то, что движение с улицы Немига налево на проспект Победителей будет регулироваться дополнительной секцией. Также на пересечении пр. Независимости с ул. Городской Вал упраздниться регулируемый пешеходный переход.
Фото: Telegram-канал «Минск. Официально»
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Движение на путепроводе над улицей Немига откроют сегодня ночью, пишет Telegram-канал «Минск. Официально». Отмечается, что организация дорожного движения и...
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