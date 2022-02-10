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Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении мэра Днепра за разжигание национальной вражды

10.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении мэра Днепра за разжигание национальной вражды

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении мэра г. Днепра Бориса Филатова – ему инкриминировано разжигание национальной вражды, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Подозреваемый - должностное лицо. Он организовал снятие национального символа Беларуси – Государственного флага - возле входа в здание горсовета и его замену на бело-красно-белое полотнище.

Филатов надругался над культурной и исторической реликвией, унизил достоинство и национальную честь белорусов. Это вредит дружественным связям наших народов, говорит о нежелании конструктивного диалога.

Уголовное дело для организации предварительного расследования направлено в Следственный комитет Беларуси.

Фото: архив БЕЛТА

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Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении мэра г. Днепра Бориса Филатова – ему инкриминировано разжигание национальной вражды, сообщается...
 
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