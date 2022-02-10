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Попугай грелся в шерсти кота и попал на видео. Посмотрите, как питомцы доверяют друг другу! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео с попугаем, которому захотелось погреться в шерсти кота, набирает популярность в Instagram. Об этом пишет
На кадрах видно, как попугай забрался в шерсть кота, чтобы согреться. Удивительно, на сколько птица доверяет пушистику и не боится проводить с ним время!
Необычные друзья умилили пользователей соцсетей.
Фото: Pixabay.com
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Видео с попугаем, которому захотелось погреться в шерсти кота, набирает популярность в Instagram. Об этом пишет ridus.ru. На кадрах видно, как попугай забрался в шерсть кота,...
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