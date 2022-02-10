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Попугай грелся в шерсти кота и попал на видео. Посмотрите, как питомцы доверяют друг другу! (ВИДЕО)

10.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Попугай грелся в шерсти кота и попал на видео. Посмотрите, как питомцы доверяют друг другу! (ВИДЕО)

Видео с попугаем, которому захотелось погреться в шерсти кота, набирает популярность в Instagram. Об этом пишет ridus.ru.

На кадрах видно, как попугай забрался в шерсть кота, чтобы согреться. Удивительно, на сколько птица доверяет пушистику и не боится проводить с ним время!


Необычные друзья умилили пользователей соцсетей.

Фото: Pixabay.com

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Видео с попугаем, которому захотелось погреться в шерсти кота, набирает популярность в Instagram. Об этом пишет ridus.ru. На кадрах видно, как попугай забрался в шерсть кота,...
 
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