Попугай грелся в шерсти кота и попал на видео. Посмотрите, как питомцы доверяют друг другу! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Видео с попугаем, которому захотелось погреться в шерсти кота, набирает популярность в Instagram. Об этом пишет ridus.ru .

На кадрах видно, как попугай забрался в шерсть кота, чтобы согреться. Удивительно, на сколько птица доверяет пушистику и не боится проводить с ним время!





Необычные друзья умилили пользователей соцсетей.

Фото: Pixabay.com

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