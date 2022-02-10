В пользу отца и сестры погибшего на работе гомельчанина суд взыскал компенсацию морального вреда

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10 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Гомеля взыскал с предприятия денежную компенсацию морального вреда, причиненного в связи со смертью близкого родственника, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

Отец и сестра погибшего на стройке гомельчанина подали гражданский иск в отношении строительно-монтажного треста и работника, признанного виновным в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Родственники погибшего просили взыскать с ответчиков материальную компенсацию морального вреда.

Ранее приговором суда с предприятия в пользу матери погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере Br60 тыс. в связи со смертью сына.

Отец указал, что ему причинен моральный вред в связи с постигшим горем и невосполнимой утратой, связанной со смертью сына. Он уточнил, что из-за трагедии до сих пор не может справиться со своим тяжелым эмоциональным состоянием и глубоким стрессом. Кроме того, из-за пережитого нервного потрясения у него возникли проблемы со здоровьем. Истица также указала, что смертью младшего брата, который был для нее очень близким и родным человеком, ей причинены нравственные страдания. Мужчина просил взыскать с предприятия в качестве компенсации морального вреда сумму в размере Br65 тыс., его дочь - Br60 тыс.

"При определении размера компенсации морального вреда суд учел характер причиненных истцам нравственных страданий, фактические обстоятельства, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальные особенности истцов. Также приняты во внимание степень вины причинителя вреда, требования разумности и справедливости, степень родства истцов с погибшим, в том числе и то обстоятельство, что отец погибшего с сыном не проживал", - разъяснили в суде.

Решением суда Центрального района Гомеля с предприятия в счет возмещения денежной компенсации морального вреда взыскано в пользу отца Br20 тыс., в пользу сестры - Br15 тыс. В иске к виновному сотруднику отказано: законодательством предусмотрено, что юридическое лицо возмещает вред, причиненный его работником при исполнении своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей. Также разрешен вопрос о судебных расходах.

"Ответчик не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу, в которой просил решение суда изменить и уменьшить размер компенсации морального вреда до разумной и справедливой суммы, судебные расходы возложить на истцов. Изучив и проверив материалы дела, выслушав представителя ответчика, истцов, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия Гомельского областного суда оставила решение суда без изменения", - рассказали в областном суде.

Решение суда вступило в законную силу.-0-