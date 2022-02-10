﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ракета "Союз" с 34 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Куру

10.02.2022 22:49 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская ракета "Союз-СТ-Б" с 34 английскими спутниками OneWeb стартовала с космодрома Куру, который находится в Французской Гвиане. Такую информацию сообщает портал https://iz.ru/.

Выведение спутников займет 3 часа и 33 минуты, отделение спутников будет производиться в девять этапов. Запущенные в четверг космические аппараты должны быть доставлены на околополярную орбиту на высоте 450 км.

Спутники OneWeb будут использованы для создания космической системы связи, отвечающей за высокоскоростной доступ в интернет в любой точке Земли. Компания OneWeb планирует к июню 2022 года подключить полную группировку первого поколения.

Благодаря миссии "Союз-СТ-Б" общее число спутников OneWeb на низкой околоземной орбите будет составлять 428.

Гвианский космический центр — европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке).-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Благодаря миссии "Союз-СТ-Б" общее число спутников OneWeb на низкой околоземной орбите будет составлять 428.
 
Новости дня
Новости разные
 
В пользу отца и сестры погибшего на работе гомельчанина суд взыскал компенсацию морального вреда
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by