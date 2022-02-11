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Развитие культуры в условиях пандемии и непростой экономической ситуации обсудили в Минкульте
Источник материала: ОНТ
Культура в новой реальности. Сегодня на коллегии профильного ведомства в Минске обсуждали, как в объективно непростых условиях увеличить посещаемость музеев, театров, концертных залов, библиотек. Государство от своих социальных обязательств не отказывается. Всестороння поддержка отрасли будет, но и от культработников ждут максимальной отдачи.
Они хранят историческую память. Создают бестселлеры, хиты. Знают, как спастись от серых будней. Однако в 2021 белорусы, как и люди во всём мире, меньше тратили на развлечения, больше на здоровье. А всё-таки мы стали культурнее – такова статистика.
В театрах, цирках и концертных залах рассадка уже не через одно место. В музеях безопаснее, чем в общественном транспорте. Только не спешите сбрасывать маски. Культурным институциям по-прежнему важна аудитория, нужны новые формы и кадры.
Средняя зарплата тех, кто служит Музам (больше 42 тысяч человек), сегодня около 790 рублей. Это, конечно, небезвозмездно, но и почти наполовину меньше, чем по стране. Ещё Станиславский говорил, что искусству нужны не только художники, но и меценаты.
Она может и зарабатывает. Но значение, а также эффективность культуры цифрами не измерять. Это инвестиция в будущее. Особенно важно сейчас не забыть о том, что, кроме физического здоровья, есть и духовное развитие нации.
В музее истории Великой Отечественной войны чествовали победителей конкурса культурных проектов патриотической тематики. Лучший неигровой фильм – ОНТ, «Рана на теле Беларуси» ко Дню народного единства, самому молодому празднику. Хотя для каждого, кто был сегодня здесь, «сделайте нам красиво» – это дело всей жизни.
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Культура в новой реальности. Сегодня на коллегии профильного ведомства в Минске обсуждали, как в объективно непростых условиях увеличить посещаемость музеев,...
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