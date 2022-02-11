Развитие культуры в условиях пандемии и непростой экономической ситуации обсудили в Минкульте

Источник материала: ОНТ

Культура в новой реальности. Сегодня на коллегии профильного ведомства в Минске обсуждали, как в объективно непростых условиях увеличить посещаемость музеев, театров, концертных залов, библиотек. Государство от своих социальных обязательств не отказывается. Всестороння поддержка отрасли будет, но и от культработников ждут максимальной отдачи.





Они хранят историческую память. Создают бестселлеры, хиты. Знают, как спастись от серых будней. Однако в 2021 белорусы, как и люди во всём мире, меньше тратили на развлечения, больше на здоровье. А всё-таки мы стали культурнее – такова статистика.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси: «Основные прогнозные показатели выполнены. В прошлом году внебюджетные доходы составили более 145 миллионов рублей. Не всё зависит от внешних причин, мы должны очень внимательно посмотреть на внутреннее состояние. Мы должны посмотреть, насколько наша работа всегда является интересной для зрителей».

В театрах, цирках и концертных залах рассадка уже не через одно место. В музеях безопаснее, чем в общественном транспорте. Только не спешите сбрасывать маски. Культурным институциям по-прежнему важна аудитория, нужны новые формы и кадры.

Елена Климович, начальник управления культуры Гродненского облисполкома: «92% гэта, безумоўна, значна ніжэй, чым 96% у сярэднім па рэспубліцы. І мы аналізавалі прычыны. Бачым вырашэнне гэтага пытання ў павышэнні зарабатнай платы, шляхам не толькі бюджетнага фінансавыання. Гэта і вырашэнне жыллёвага пытання. Пераглядзелі яшчэ раз адносіны да моладзі, да яе матывацыі. Каб у іх было такое жаданне, што пры аніякіх абставінах прафесію не змянялі».

Средняя зарплата тех, кто служит Музам (больше 42 тысяч человек), сегодня около 790 рублей. Это, конечно, небезвозмездно, но и почти наполовину меньше, чем по стране. Ещё Станиславский говорил, что искусству нужны не только художники, но и меценаты.

Она может и зарабатывает. Но значение, а также эффективность культуры цифрами не измерять. Это инвестиция в будущее. Особенно важно сейчас не забыть о том, что, кроме физического здоровья, есть и духовное развитие нации.

В музее истории Великой Отечественной войны чествовали победителей конкурса культурных проектов патриотической тематики. Лучший неигровой фильм – ОНТ, «Рана на теле Беларуси» ко Дню народного единства, самому молодому празднику. Хотя для каждого, кто был сегодня здесь, «сделайте нам красиво» – это дело всей жизни.

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