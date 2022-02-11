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Мост на Немиге открыли после реконструкции. Посмотрите, как он выглядит теперь!
Источник материала: ОНТ
Мост на Немиге в Минске открыли после реконструкции. Движение по нему для всех видов транспорта, включая общественный, восстановлено. Машина съемочной группы ОНТ одна из первых проехала по новому путепроводу!
В Минском горисполкоме
Напомним, 8 января мост через ул. Немигу
Фото: скриншоты из видео ОНТ
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Мост на Немиге в Минске открыли после реконструкции. Движение по нему для всех видов транспорта, включая общественный, восстановлено. Машина съемочной группы ОНТ...
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