Мост на Немиге открыли после реконструкции. Посмотрите, как он выглядит теперь!

Источник материала: ОНТ

Мост на Немиге в Минске открыли после реконструкции. Движение по нему для всех видов транспорта, включая общественный, восстановлено. Машина съемочной группы ОНТ одна из первых проехала по новому путепроводу!







В Минском горисполкоме обратили внимание , что движение с улицы Немига налево на проспект Победителей регулируется дополнительной секцией. А на пересечении пр. Независимости и ул. Городской Вал упраздниться регулируемый пешеходный переход.





Напомним, 8 января мост через ул. Немигу обрушился . Никто не пострадал. Причина обрушения - в усталости конструкций, вызванной работой метро и повышенной нагрузкой из-за скачков температур. Демонтаж обрушившихся пролетов начался 9 января. 10 января мэр Минска пообещал , что мост откроют через месяц. Работы велись круглосуточно. Движение автобусов и троллейбусов, маршруты которых проходят через центр города, были на время изменены. С 11 февраля движение общественного транспорта в районе моста на Немиге возобновится .









Фото: скриншоты из видео ОНТ









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