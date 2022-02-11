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Мост на Немиге открыли после реконструкции. Посмотрите, как он выглядит теперь!

11.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мост на Немиге в Минске открыли после реконструкции. Движение по нему для всех видов транспорта, включая общественный, восстановлено. Машина съемочной группы ОНТ одна из первых проехала по новому путепроводу!



В Минском горисполкоме обратили внимание, что движение с улицы Немига налево на проспект Победителей регулируется дополнительной секцией. А на пересечении пр. Независимости и ул. Городской Вал упраздниться регулируемый пешеходный переход.


Напомним, 8 января мост через ул. Немигу обрушился. Никто не пострадал. Причина обрушения - в усталости конструкций, вызванной работой метро и повышенной нагрузкой из-за скачков температур. Демонтаж обрушившихся пролетов начался 9 января. 10 января мэр Минска пообещал, что мост откроют через месяц. Работы велись круглосуточно. Движение автобусов и троллейбусов, маршруты которых проходят через центр города, были на время изменены. С 11 февраля движение общественного транспорта в районе моста на Немиге возобновится.



Фото: скриншоты из видео ОНТ



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Теги: Минск
 
 
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Мост на Немиге в Минске открыли после реконструкции. Движение по нему для всех видов транспорта, включая общественный, восстановлено. Машина съемочной группы ОНТ...
 
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