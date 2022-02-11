Творожная запеканка как в детском саду: вот как сделать ее дома – 4 секрета приготовления

Источник материала: ОНТ

Помните творожную запеканку, которую мы ели в детском саду – ароматную, сладкую, пышную. Казалось, что вкусней нее нет ничего на свете. Как же приготовить такую дома? Публикуем рецепт, которым на одном из форумов поделилась повар из детского сада. Мы проверили – вкус действительно как в детстве!

Как готовить на 4 порции: 400 г творога маленькой жирности положите в глубокую миску, разомните вилкой, чтобы масса была без комочков. Вбейте одно яйцо, добавьте щепотку соли и 4 ст. л. сахара, перемешайте. Положите в миску 4 ст. л. манной крупы, 40 г растопленного сливочного масла. Влейте 250 мл молока – перемешайте до однородного состояния. Оставьте массу на 10 минут, чтобы манка впитала жидкость. Затем выложите в форму и отправляйте в духовку, разогретую до 180°C на 35 минут.

Смажьте сливочным маслом готовую запеканку, остудите. Подавайте с вареньем, сгущенкой, сметаной или сливочным маслом.

Секреты приготовления:

1. Не взбивайте творожную смесь! Необходимо ее только перемешивать ложкой или лопаткой, чтобы не попал лишний воздух. Иначе вкус будет испорчен. А еще из-за лишнего воздуха масса поднимается в духовке, а потом, остывая, опускается.

2. По стандартам, которым следуют повара в детском саду, высота творожной массы в форме для запеканки не должна превышать 4 см.

3. Творожная масса может показаться вам жидкой, но не беспокойтесь из-за этого. Манная крупа набухнет после 10 минут отдыха, и консистенция станет нормальной.

4. Только остывшую запеканку нарезайте и подавайте к столу.

Фото: edimdoma.ru

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