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Зимние Олимпийские игры в Пекине: Германия вышла на первое место в медальном зачете
Источник материала: ОНТ
По итогам 6-го дня соревнований лидером медального зачета стала команда Германии, у неё уже шесть золотых медалей.
Немецкие спортсмены опережают сборную Норвегии, у которой пять наград высшего достоинства. На третье место вышли австрийцы, у них по количеству больше всего медалей – 13. Также в пятерке лидеров команды США и Нидерландов. Беларусь с одной серебряной наградой занимает 21-ю позицию.
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По итогам 6-го дня соревнований лидером медального зачета стала команда Германии, у неё уже шесть золотых медалей. Немецкие спортсмены опережают сборную Норвегии,...
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