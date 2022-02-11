Зимние Олимпийские игры в Пекине: Германия вышла на первое место в медальном зачете

Источник материала: ОНТ

По итогам 6-го дня соревнований лидером медального зачета стала команда Германии, у неё уже шесть золотых медалей.

Немецкие спортсмены опережают сборную Норвегии, у которой пять наград высшего достоинства. На третье место вышли австрийцы, у них по количеству больше всего медалей – 13. Также в пятерке лидеров команды США и Нидерландов. Беларусь с одной серебряной наградой занимает 21-ю позицию.

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