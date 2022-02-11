﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Центризбирком аккредитовал порядка 80 международных наблюдателей для работы на конституционном референдуме

11.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Центризбирком аккредитовал порядка 80 международных наблюдателей для работы на конституционном референдуме

Около 80 международных наблюдателей аккредитовал Центризбирком для работы на конституционном референдуме.


Половина из них от институтов Содружества Независимых Государств. Процесс направления наблюдателей продолжается. А к обсуждению предстоящей реформы Основного закона активно подключились политические партии. Либеральные демократы проведут крупнейшую диалоговую площадку – патриотический конгресс. Участие в нём примут более тысячи человек со всех регионов страны, а также гости из ближнего и дальнего зарубежья, дипломаты.

До референдума по изменениям Конституции остается чуть более двух недель. Основной день голосования – 27 февраля. Также сделать свой выбор можно досрочно.  

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 80 международных наблюдателей аккредитовал Центризбирком для работы на конституционном референдуме. Половина из них от институтов Содружества Независимых...
 
Новости дня
Новости разные
 
Компания Astra не смогла вывести спутники на орбиту во время запуска
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by