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Центризбирком аккредитовал порядка 80 международных наблюдателей для работы на конституционном референдуме
Источник материала: ОНТ
Около 80 международных наблюдателей аккредитовал Центризбирком для работы на конституционном референдуме.
Половина из них от институтов Содружества Независимых Государств. Процесс направления наблюдателей продолжается. А к обсуждению предстоящей реформы Основного закона активно подключились политические партии. Либеральные демократы проведут крупнейшую диалоговую площадку – патриотический конгресс. Участие в нём примут более тысячи человек со всех регионов страны, а также гости из ближнего и дальнего зарубежья, дипломаты.
До референдума по изменениям Конституции остается чуть более двух недель. Основной день голосования – 27 февраля. Также сделать свой выбор можно досрочно.
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Центризбирком аккредитовал порядка 80 международных наблюдателей для работы на конституционном референдуме
Около 80 международных наблюдателей аккредитовал Центризбирком для работы на конституционном референдуме. Половина из них от институтов Содружества Независимых...
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