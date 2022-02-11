Центризбирком аккредитовал порядка 80 международных наблюдателей для работы на конституционном референдуме

Источник материала: ОНТ

Около 80 международных наблюдателей аккредитовал Центризбирком для работы на конституционном референдуме.





Половина из них от институтов Содружества Независимых Государств. Процесс направления наблюдателей продолжается. А к обсуждению предстоящей реформы Основного закона активно подключились политические партии. Либеральные демократы проведут крупнейшую диалоговую площадку – патриотический конгресс. Участие в нём примут более тысячи человек со всех регионов страны, а также гости из ближнего и дальнего зарубежья, дипломаты.

До референдума по изменениям Конституции остается чуть более двух недель. Основной день голосования – 27 февраля. Также сделать свой выбор можно досрочно.

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