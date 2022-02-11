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Хамон, прошутто и пармская ветчина: Гродненский мясокомбинат представил свои новинки на выставке «Продэкспо» в Москве

11.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хамон, прошутто и пармская ветчина: Гродненский мясокомбинат представил свои новинки на выставке «Продэкспо» в Москве

Находить новые рынки сбыта и увеличивать экспорт. Такую задачу ставят перед собой белорусские предприятия, которые участвуют сегодня в самой масштабной в Восточной Европе московской выставке «Продэкспо». 100 миллионов долларов в нынешнем году заработать на продаже своей продукции за рубежом намерен Гродненский мясокомбинат.  


Сегодня на предприятии выпускают более 500 наименований продукции. Ежемесячно с конвейера сходят тысячи тонн высококлассного мяса, колбасных изделий, полуфабрикатов. Почти половина – на экспорт. Поставки – в страны Европы, Африку, на Азиатский континент. Но основным рынком сбыта для Гродненского мясокомбината остается Россия.

На «Продэкспо» Гродненский мясокомбинат приехал как с хорошо известными российскому покупателю колбасами, линейкой деликатесов, а это хамон, пармская ветчина, прошутто, так и с новинками. Впервые на российском рынке серия готовых продуктов «Карпаччо» и «Тартар» из говядины. Ими уже заинтересовались дистрибьюторы. Ведь основной принцип работы, он же и слоган предприятия – «Сделано, как для себя». Что, в общем, и успели оценить посетители «Продэкспо».

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Находить новые рынки сбыта и увеличивать экспорт. Такую задачу ставят перед собой белорусские предприятия, которые участвуют сегодня в самой масштабной в...
 
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