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Мужчина делал ремонт в заброшенном доме. И вот что он нашел в горе мусора! Почитайте, многие готовы заплакать!

11.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина делал ремонт в заброшенном доме. И вот что он нашел в горе мусора! Почитайте, многие готовы заплакать!

Трогательную историю в TikTok  опубликовала пара реставраторов из США, пишет ridus.ru.

В Арканзасе в США эксперты по реставрации исторических зданий супруги Кевин и Лейн Берри делали ремонт в заброшенном доме. В какой-то момент Кевин нашел в горе мусора альбом, обтянутый кожей. В нем были старые фото и вырезки из газет. Из них супруги узнали об отношениях женщины Майори Мэй Ингрэм и пилота Флуитта Клиффорда, который участвовал во Второй мировой войне. В альбоме находилось и приглашение на свадьбу влюбленных 1 сентября 1945 года.

Но этому торжеству не суждено было состояться.


Фото с сайта ridus.ru / TikTok

Флуитта во время войны назначили пилотом бомбардировщика-торпедоносца «Мститель» – его послали в Японию для выполнения опасной миссии. 16 августа 1945 года, за пару недель до своей свадьбы, он погиб в бою. Его невеста сохранила все вещи, напоминавшие о любимом – помолвочное кольцо в том числе.

Через 7 лет после гибели Флуитта Майори вышла замуж. Но она никогда не переставала его любить.

Пользователи соцсетей были растроганы историей любви.

Главное фото: Pixabay.com

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Трогательную историю в TikTok  опубликовала пара реставраторов из США, пишет ridus.ru. В Арканзасе в США эксперты по реставрации исторических зданий супруги Кевин и Лейн...
 
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