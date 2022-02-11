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Мужчина делал ремонт в заброшенном доме. И вот что он нашел в горе мусора! Почитайте, многие готовы заплакать!
Источник материала: ОНТ
Трогательную историю в
В Арканзасе в США эксперты по реставрации исторических зданий супруги Кевин и Лейн Берри делали ремонт в заброшенном доме. В какой-то момент Кевин нашел в горе мусора альбом, обтянутый кожей. В нем были старые фото и вырезки из газет. Из них супруги узнали об отношениях женщины Майори Мэй Ингрэм и пилота Флуитта Клиффорда, который участвовал во Второй мировой войне. В альбоме находилось и приглашение на свадьбу влюбленных 1 сентября 1945 года.
Но этому торжеству не суждено было состояться.
Флуитта во время войны назначили пилотом бомбардировщика-торпедоносца «Мститель» – его послали в Японию для выполнения опасной миссии. 16 августа 1945 года, за пару недель до своей свадьбы, он погиб в бою. Его невеста сохранила все вещи, напоминавшие о любимом – помолвочное кольцо в том числе.
Через 7 лет после гибели Флуитта Майори вышла замуж. Но она никогда не переставала его любить.
Пользователи соцсетей были растроганы историей любви.
Главное фото: Pixabay.com
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Мужчина делал ремонт в заброшенном доме. И вот что он нашел в горе мусора! Почитайте, многие готовы заплакать!
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