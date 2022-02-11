В Беларуси стартует весенняя призывная кампания

Источник материала: ОНТ

Стартовала весенняя призывная кампания. Согласно указу Президента с февраля по май на срочную военную службу и службу в резерве будут призваны те, кому исполнилось 18 лет. При этом отправка призывников в войска начнётся раньше, чем это было прошлой весной. Одновременно предусмотрено увольнение в запас солдат-срочников, которые отслужили положенное время.





Для Ивана Авдеенко вопрос о выборе будущей профессии никогда не стоял. Дед прошёл всю Великую Отечественную, отец служил в армии. Второй год Ваня учится в военно-патриотическом классе. Где ещё 75 ребят выбрали этот же профиль. С 9-го по 11-й.

Анна Назарук, директор могилёвской Средней школы №12: «Наладили сотрудничество с войсковой частью. И наши учащиеся еженедельно проходят там строевую, огневую подготовку. Общаются с офицерами, военнослужащими. Таким образом, формируется у ребят высокая мотивация к службе в армии».

К 11 классу школьники уже с лёгкостью собирают и разбирают автомат Калашникова. Даже с закрытыми глазами. У выпускников таких классов всегда есть выбор – поступить в профильные вузы или пойти служить. А можно выбрать и другую профессию. Но главное – те, кто останутся в военном деле, точно не подведут.

Вадим Дегтярёв, выпускник могилёвской Средней школы №12, курсант Военной академии Беларуси: «Это выбор каждого. Быть военным – это быть сильным, ответственным. Не каждый это сможет выдержать. Поэтому эта школа за три года тебе всё по полочкам покажет и расскажет».

Подготовленным будет проще и в настоящей армии. В военкоматах начинается самая жаркая пора. В Гродно, к примеру, к весеннему призыву подготовили 2 тысячи повесток. Правда, пока медкомиссию проходят не они – школьники. Для военкомов это как генеральная репетиция – призывники появятся здесь уже в понедельник.

Артём Нестерук, председатель профкома студентов Гродненского аграрного университета: «Мне дали отсрочку в связи с тем, что у меня одна мама и три брата, то есть пока одному из них не исполнится 18, я иду как кормилец в семье. Недавно исполнилось, и теперь я, наконец, жду, чтобы узнать, годен я – не годен я. Это такая школа жизни, без которой сейчас очень тяжело будет».

Из двух тысяч призывников в части попадут, конечно, не все. В инструкции о состоянии здоровья – 89 медицинских статей и требований. Ребят осматривает комиссия из 8 медиков.

Чеслава Зорина, врач комиссии медицинского освидетельствования: «Это, конечно, костно-мышечные заболевания и сердечнососудистые, в основном, эти два параметра, по которым само больше идет негодных, есть процент по дерматологу, с заболеваниями кожи». Конечно, нам не очень приятно, но тем не менее – факт есть факт - патология психиатрии у нас увеличивается».

Тех, кто хочет служить, большинство. Но есть и уклонисты. Их немного. И с ними работают отдельно.

Александр Лобанов, военный комиссар города Гродно и Гродненского района: «По итогам военного призыва в военном комиссариате 34 человека уклонилось от мероприятий призыва. Призывными комиссиями было принято решение о направлении материалов в территориальные органы Министерства внутренних дел для проведения проверки и возбуждения уголовных дел».

И, пожалуй, особенное время для тех, кто уже вот-вот отдаст долг Родине. Пора домой! – звучит прямо на плацу пограничной заставы. Но служить ещё три месяца. А, значит, пока в их жизни мало что изменится. Пора заступать на очередные пограничные сутки. Пять минут, чтобы получить оружие и отправиться на границу. Особенность этой границы в том, что её не видно. Она проходит прямо по центру реки, и, получается, с одной стороны берега – Украина, с другой – Беларусь. Протяжённость такого водного соседства – около 160 километров.

Получается, рубеж для этих бойцов – это реки Днепр и Сож. Охранять речную границу – задача повышенной сложности. Нужно знать маршрут предполагаемых нарушителей: здесь пограничники ориентируются даже с закрытыми глазами. Следят за любыми перемещениями на воде и реагируют буквально на каждый звук – их внимательности не помешают даже мысли о доме.

Освободившиеся места на заставе займут новобранцы – инспекторы пограничной службы, кинологи и водители. Процесс завершится в мае.

Подписывайтесь на нас в Telegram