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В Беларуси стартует весенняя призывная кампания
Источник материала: ОНТ
Стартовала весенняя призывная кампания. Согласно указу Президента с февраля по май на срочную военную службу и службу в резерве будут призваны те, кому исполнилось 18 лет. При этом отправка призывников в войска начнётся раньше, чем это было прошлой весной. Одновременно предусмотрено увольнение в запас солдат-срочников, которые отслужили положенное время.
Для Ивана Авдеенко вопрос о выборе будущей профессии никогда не стоял. Дед прошёл всю Великую Отечественную, отец служил в армии. Второй год Ваня учится в военно-патриотическом классе. Где ещё 75 ребят выбрали этот же профиль. С 9-го по 11-й.
К 11 классу школьники уже с лёгкостью собирают и разбирают автомат Калашникова. Даже с закрытыми глазами. У выпускников таких классов всегда есть выбор – поступить в профильные вузы или пойти служить. А можно выбрать и другую профессию. Но главное – те, кто останутся в военном деле, точно не подведут.
Подготовленным будет проще и в настоящей армии. В военкоматах начинается самая жаркая пора. В Гродно, к примеру, к весеннему призыву подготовили 2 тысячи повесток. Правда, пока медкомиссию проходят не они – школьники. Для военкомов это как генеральная репетиция – призывники появятся здесь уже в понедельник.
Из двух тысяч призывников в части попадут, конечно, не все. В инструкции о состоянии здоровья – 89 медицинских статей и требований. Ребят осматривает комиссия из 8 медиков.
Тех, кто хочет служить, большинство. Но есть и уклонисты. Их немного. И с ними работают отдельно.
И, пожалуй, особенное время для тех, кто уже вот-вот отдаст долг Родине. Пора домой! – звучит прямо на плацу пограничной заставы. Но служить ещё три месяца. А, значит, пока в их жизни мало что изменится. Пора заступать на очередные пограничные сутки. Пять минут, чтобы получить оружие и отправиться на границу. Особенность этой границы в том, что её не видно. Она проходит прямо по центру реки, и, получается, с одной стороны берега – Украина, с другой – Беларусь. Протяжённость такого водного соседства – около 160 километров.
Получается, рубеж для этих бойцов – это реки Днепр и Сож. Охранять речную границу – задача повышенной сложности. Нужно знать маршрут предполагаемых нарушителей: здесь пограничники ориентируются даже с закрытыми глазами. Следят за любыми перемещениями на воде и реагируют буквально на каждый звук – их внимательности не помешают даже мысли о доме.
Освободившиеся места на заставе займут новобранцы – инспекторы пограничной службы, кинологи и водители. Процесс завершится в мае.
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Стартовала весенняя призывная кампания. Согласно указу Президента с февраля по май на срочную военную службу и службу в резерве будут призваны те, кому...
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