Наталья Кочанова провела прямую линию: какие вопросы задали белорусы председателю Совета Республики?

Источник материала: ОНТ

Разобраться в ситуации и главное – услышать людей. Сегодня на связь с белорусами вышла спикер Совета Республики Наталья Кочанова. Прямая телефонная линия – эффективный способ коммуникации народа с властью. Такая форма взаимодействия позволяет решать насущные проблемы. Чаще всего – житейские.





Эту весну Татьяна Ткаченко ждет не меньше праздника. Прошлой осенью решила провести в дом отопление, но не от газа, а выбрала альтернативу – электроэнергию. Направление перспективное, а с вводом БелАЭС – ещё и выгодное. Только решить этот вопрос женщине удалось не сразу, потому и обратилась в Совет Республики.

Татьяна Ткаченко, жительница агрогородка Бояры: «Когда приходишь с работы домой после суток, хочется прийти в теплый, уютный дом, а не то, что приходишь и садишься топить печь, пока она не натопится. К местной власти обращалась, обращалась в одно окно. Чтобы получить разрешение на реконструкцию, но получила отказ. Потом было объявление о том, что Наталья Кочанова проводит прямую линию, я решила обратиться».

И ведь проблема в большей степени техническая. Не в каждом населенном пункте электросети могут обеспечить нужную мощность. Только в Мядельском районе положительного ответа ожидают около полутора тысяч человек. И почти половина уже получили одобрение. Чтобы исключить аварии, а как следствие – обеспечить подключение домовладений, в стране началась программа модернизации, чтобы в каждом доме было тепло.

Звонки Наталье Кочановой стали поступать еще до начала прямой телефонной линии. Первым позвонил пенсионер из Бреста, который одолжил знакомому крупную сумму. Но тот деньги возвращать не спешил. Как итог – обращение в суд и уже обязательный возврат, правда, небольшими суммами. Изменить размер выплат – то, за чем и обратился мужчина. Особый интерес – к изменениям в Конституцию. Так, на линии прозвучало предложение предоставить возможность обращаться физлицам в Конституционный суд. И такая поправка будет принята, она уже заложена в обновленный проект главного закона страны.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Когда обращаются люди, нужно работать по горячим следам. Мы понимаем, что для рассмотрения обращений у нас есть месяц, но нужно разбираться, когда нужно – выехать на место, посмотреть. Но есть вопросы, которые можно решить очень быстро, которые касаются, например, ЖКХ, когда нужно очистить, осушить подвал, или вопрос, который касается начисления пенсии. Это можно решить очень быстро, потому что в любом случае будут заниматься те органы и структуры, которые компетентны в этих вопросах, но им нужно быстро про это сказать – посмотрите, пересмотрите эти вопросы. Если есть вопрос, человеку нужно помочь. Если этот вопрос невозможно разрешить в рамках закона, тогда и включаемся мы».

Всего обратились около 40 человек, некоторые проблемные вопросы решались оперативно, во время телефонной линии. Остальные – Наталья Кочанова взяла на контроль. Впрочем, такая форма общения – ещё один инструмент совершенствования законодательства. Обратиться к сенаторам и другим представителям власти можно каждый месяц. И способы общения весьма доступные: через интернет, на горячую линию или на личном приеме. Главное – не оставаться наедине с проблемой. Выход всегда найдется!

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