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Глазированные сырки своими руками – получаются тающими во рту и лучше, чем в магазине! Готовятся просто! Убедитесь сами!
Источник материала: ОНТ
Простой рецепт глазированных сырков с джемом опубликован в Instagram-аккаунте
Как готовить: 600 г сухого зернистого творога соедините блендером со 100 г творожной пасты и 15 г ванильного сахара. 50 г сливочного масла растопите, немного остудите и введите в творожную массу. Поставьте в холодильник на полчаса. Затем распределите часть творожной массы по формочкам, сделайте углубление для джема (его понадобится около 100 г), сверху закройте оставшейся частью творожной массы. Поставьте в морозилку на 4–6 часов.
Растопите 100 г шоколада и 40 г сливочного масла, перемешайте, покройте сырки глазурью и оставьте в холодильнике на 4–6 часов.
Фото: Instagram
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Глазированные сырки своими руками – получаются тающими во рту и лучше, чем в магазине! Готовятся просто! Убедитесь сами!
Простой рецепт глазированных сырков с джемом опубликован в Instagram-аккаунте «Едим дома». Десерт получается аппетитным и нежным. Как готовить: 600 г сухого зернистого...
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