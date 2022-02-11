В Беларуси стартовала активная фаза учения «Союзная решимость–2022»

Источник материала: ОНТ

На защите совместных рубежей! У белорусских и российских военных началась самая горячая – активная фаза учения «Союзная решимость – 2022». Пресечь и отразить внешнюю агрессию противника, а также противодействовать терроризму и защитить интересы Союзного государства. Такая цель стоит перед военнослужащими. Маневры, которые продлятся 10 дней, сугубо оборонительные и не несут никакой угрозы для соседей. Это неоднократно подчеркивали и Минск, и Москва. Однако западные оппоненты продолжают информационную истерию, при этом сами не прекращают провокации, регулярно нарушая госграницу нашей страны. Почему «Союзная решимость» вызывает такую реакцию у потенциальных противников, и что уже продемонстрировали совместные маневры?





Передислоцировались и создали группировки на угрожаемых направлениях, взяли под охрану важные государственные и военные объекты, усилили контроль на государственной границе. Все цели первого этапа проверки сил реагирования Союзного государства успешно выполнены. Оперативная мобильность, военная логистика и слаженность действий – всё то, что уже показали военнослужащие – на высочайшем уровне. А ведь задачи с самого начала максимально усложнили. Часть сил перебросили из Дальнего Востока! И белорусы, и россияне получили один приказ – встать на союзную оборону.

На полигоне под Брестом в учениях наземные силы Беларуси и России – военнослужащие и техника Восточного военного округа. Боевые машины пехоты, танки, минометные расчёты – такого количества бронетанковой мощи полигон не видел давно – все, как единый механизм, выполняют одну задачу. Уничтожить незаконные формирования, которые пытались проникнуть на территорию Союзного государства.

В командном пункте учений сегодня не только обсудили дальнейший план действий, но и подвели итоги первого этапа «Союзной решимости». Тех, кто особенно отличился, наградил министр обороны. Но дальше опять в проверка боеготовности. Военнослужащие отрабатывают даже самые непредсказуемые варианты развития событий. Одну из наиболее сложных задач сегодня выполняла десантно-штурмовая бригада. Приземлиться на неподготовленные площадки без парашютов, а после ещё и вступить в бой с противником. Голубые береты в очередной раз доказали, что по праву являются символом доблести крылатой пехоты.

На что сразу обратили внимание эксперты – в учении задействована самая современная техника. Развернута система С-400 «Триумф». Совместное патрулирование границ отрабатывается на новейших истребителях Су-30, а дежурство в небе на бомбардировщиках Ту-22. Впервые на территории Беларуси задействуют и ракетный комплекс «Искандер-М».

В нынешних реалиях не лишне показать мощь и единство тем, кто считает нас потенциальными противниками. Это недавно отметил Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России. Наши учения – ответ на внешние вызовы.

Проводя учения «Союзная решимость», Беларусь и Россия ни коем образом не нарушают взятые на себя международные обязательства. Всё исключительно в рамках Венской конвенции о мерах укрепления доверия и безопасности. Понаблюдать за маневрами смогут зарубежные журналисты! Но абсурдные информационные вбросы, что якобы Союзные войска нападут на Украину или российские военные останутся в Беларуси после учений, продолжаются. Такая реакция Запада предсказуема. Как и понятно то, для чего это делается. Говоря о мифической угрозе с Востока, США увеличивает свой военный контингент в Европе. Сегодня он вплотную у наших границ. А потому ближайшие союзники – Беларусь и Россия – вынуждены реагировать на подобное развитие событий и учитывать все возможные сценарии. «Союзная решимость» призвана охладить горячей пыл возможных агрессоров и напомнить простую истину: когда мы вместе – нас невозможно победить.

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