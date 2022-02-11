Как в Беларуси будут сдерживать рост цен с учетом внешних факторов? Отвечает глава МАРТ Алексей Богданов

Источник материала: ОНТ

Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов рассказал в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ о конкретных методах сдерживания роста цен, которые будут применяться в 2022 году.

Алексей Богданов: «Я не уполномочен за всю экономику страны отвечать, могу говорить о тех вещах, которые относятся именно к Министерству антимонопольного регулирования и торговли. Мы, безусловно, продолжим и в 2022 году ценовое регулирование, которое у нас сегодня есть. Это уровень рентабельности производителя ограничен и уровень торговой надбавки. Больше 10% рентабельности и больше 30% торговой надбавки нельзя. Будут караться штрафами те нарушители, которые попадутся на таком нарушении законодательства о ценообразовании. И это не единственный механизм. Мы также будем принимать меры жесткого ценового регулирования на те товарные группы, которые покажут стремительный рост в цене. Например, как это было с овощами, борщевым набором. Почему на него было введено жесткое ценовое регулирование и для производителей, и для розничной торговли? Потому что на внешнем контуре колоссальный всплеск цены. Конечно, это влияет и на Беларусь. Фермер сидит и думает: зачем я буду продавать по рублю, когда могу по два продать? Ладно на экспорт, бог с ним, продавай. Но с чего должен страдать внутренний потребитель от влияния того, что там подорожало. Поэтому такие вещи надо отслеживать и точечно принимать определенные меры. Далее, мы постараемся вместе со всеми заинтересованными ведомствами максимально насытить внутренний рынок отечественной продукцией. Долю ее будем увеличивать. Это позволит сдержать инфляцию, так как мы сами его произвели, он априори дешевле и не так разогревает рынок. Кроме того, у нас есть широкий спектр антимонопольных функций. Мы будем и дальше отслеживать ценовые сговоры, картельные сговоры, чтобы этого не происходило. А по результатам исследований международных экспертов такие ценовые сговоры наносят до 20% ущерба экономике стран, где подобное выявляется. И еще одна важная вещь: недавно обсуждался указ Президента у Главы государства о том, что будет совершенствование системы государственных закупок. Там заложен еще один организм. К государственным закупкам не будут допускаться аффилированные лица, которые могут вступать в сговор ценовой и играть на повышение при закупке тех или иных товаров. Это тоже инструмент сдерживания инфляционных процессов. Поэтому, широкий спектр – мы будем все это применять. И не только мы одни, совместно с другими ведомствами. Надеемся, инфляционный прогноз правительства на 2022 год, 6%, не будет превышен».