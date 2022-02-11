Скидка на социально значимые продукты: глава МАРТ рассказал о нюансах

Источник материала: ОНТ

17 торговых сетей Беларуси предоставляют уязвимым категориям населения (пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям) скидку на социально значимые товары – 10%. О подробностях и нюансах инициативы в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов.

Алексей Богданов: «Хотел бы подчеркнуть, что это не значит, что мы ввели какую-то норму. Здесь реально яркий пример двусторонней работы и частно-государственного партнерства. Инициатива была от правительства, но сначала обсуждалось это с 2-3 сетями. Постепенно этот объем вырос до 16, на днях добавилась 17-я торговая сеть. И этот договор публичный, добровольный, это яркий пример, когда наши белорусские сети тоже взяли на себя часть социальной нагрузки. Они обязались, когда мы договаривались, а мы сказали, что мы проверим. Чтобы не было такого, что истребовали скидку у производителя и за счет этого себе обеспечили или на другой товар перераспределили. Это все проконтролируем и проверим. На сегодняшний день в этом плане нарушений мы не находим. И это очень здорово, что торговля, частный бизнес, патриотично и социально-направленно себя ведет».

Министр пояснил, что к товарам первоочередного социального назначения относятся, к примеру, не все виды хлеба – так, хлеб с семечками либо иными добавками купить со скидкой не получится.

Алексей Богданов: «Там 29 укрупненных товарных групп. Понятно, что все зарегулировать невозможно. Обанкротятся и производитель, и торговля. Поэтому были выбраны товары первоочередного социального назначения, без чего мы жить не можем. Например, масло – традиционное сливочное масло на скидке. Но если там добавка какая-то есть или шоколадное масло, с добавлением розмарина – это уже дополнительный товар, он идет по другой категории. Хлеб – много видов хлеба без добавок, выбирай любой. Где есть какой-то дополнительный ингредиент, этот хлеб выведен, он не является товаром [первоочередного социального назначения]. Кроме того, мы постоянно над этим соглашением ведем работу, постоянно получаем обратную связь от потребителей и совершенствуем условия. К чести торговли, они молодцы, идут нам навстречу. Например, пенсионер приходит и не понимает: социальный это товар или нет. 29 групп этих, непонятно, надо разбираться… Как ему разобраться? Предложили торговым организациям на ценниках написать “Социально значимый товар”. Молодцы, все пошли на встречу, все обозначили. Сегодня приходишь в магазин, и голову ломать не нужно, товар конкретно обозначен».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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