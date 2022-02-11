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Массовые убийства беженцев на границе, молчание Запада и что такое «казус Чечко»: все подробности пресс-конференции с польским солдатом
Источник материала: ОНТ
Массовые убийства беженцев в приграничье организовала польская военная контрразведка. Новые шокирующие подробности сегодня
За судьбой этого польского солдата пристально (и пока молчаливо) следят в мире. Как и за тем, как будут расследованы факты, которые сообщает артиллерист Эмиль Чечко. В декабре мы записали большое интервью. Сейчас же свою историю Эмиль систематизировал. И готов отвечать на любые вопросы. Как очно в Минске, так и в формате онлайн-конференции.
Почему его отобрали в специальный отряд, Чечко не знает. В командировку на границу он поехал вместе с сослуживцем Томеком Роеком. Они должны были ходить в патрули вместе с пограничниками. Те оказались гостеприимными, угощали пивом. А 8 июня один из них – его тоже зовут Томеком – сообщил Эмилю, что он из спецслужб. Состоялось и первое задержание беженца.
Уже на следующий день – массовая казнь. Карательный отряд, в котором был Чечко, расстрелял беженцев, которых привезли на грузовиках.
Помимо того, что расстрельные отряды, в которые входили польские военные, курировала варшавская контрразведка, Чечко рассказал, о случаях мародёрства. У многих беженцев с собой были приличные сумму от продажи недвижимости на родине и многолетние накопления.
По словам польского солдата, за время его пребывания на границе было уничтожено от 200 до 700 человек. Чечко называет имена тех, кто отдавал приказы и под дулом пистолета заставлял стрелять в безоружных людей. Составлены фотороботы, есть фотографии многих причастных. Точное количество солдат, которые участвовали в преступлениях, назвать не может. Но это была не одна группа.
10 дней расстрелов, командировка закончилась. О произошедшем офицеры говорить запретили. Чечко вернулся в часть. И понял, что не сможет продолжить службу.
Интернет-трансляцию, в которой можно было задавать вопросы и оставлять комментарии смотрели и в Беларуси, и в Польше. Обычные поляки высказывали слова поддержки. Но кто-то попробовал дешёвые приемы информационных провокаций. Так, один из польских телеканалов опубликовал комментарий якобы аналитика Белорусского университета стратегических исследований Алексея Авдонина. Сам Авдонин опроверг эту публикацию – никаких комментариев по этому поводу он не давал.
О сбежавшем солдате в Польше стараются не говорить. Руководство части и других командиров после того, как Чечко сбежал, уволили. А если беглеца и вспоминают, то стараются выставить его алкоголиком и преступником. Странно, что такого держали в НАТОвской армии.
Но, похоже, западную общественность правда, которая не вписывается в их парадигму, мало интересует. Ни одна правозащитная организация на Западе не обратила внимания на слова польского солдата. Феномен, который показывает истинную цену либеральным ценностям Европы, получил название «казус Чечко». Это прецедент. И это другое. Будет ли продолжение у этой истории? Расследование в Беларуси идёт. Эмиль Чечко готов и к международному. Равно как и давать интервью журналистам, и подтвердить показания следователям на детекторе лжи. В случае международного расследования – эта процедура обязательна. В том числе и для тех, в чей адрес звучат обвинения. Не менее важно и отыскать доказательства в приграничных лесах. Если, конечно, польское правительство допустит туда следователей и не скроет следы страшных преступлений. Но надежда на расследование есть. Эмиль Чечко обратился в международный уголовный суд в Гааге. Там заявление
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Массовые убийства беженцев на границе, молчание Запада и что такое «казус Чечко»: все подробности пресс-конференции с польским солдатом
Массовые убийства беженцев в приграничье организовала польская военная контрразведка. Новые шокирующие подробности сегодня рассказал Эмиль Чечко, которого...
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