Массовые убийства беженцев на границе, молчание Запада и что такое «казус Чечко»: все подробности пресс-конференции с польским солдатом

Источник материала: ОНТ

Массовые убийства беженцев в приграничье организовала польская военная контрразведка. Новые шокирующие подробности сегодня рассказал Эмиль Чечко, которого привлекли для спецоперации на границе. Спустя несколько месяцев польский солдат бежал в Беларусь. И уже несколько раз общался с журналистами. Признания Чечко произвели эффект разорвавшейся информационной бомбы. Они не только дают чёткое понимание происходящего на границе с Польшей, но и проливают свет на преступления Варшавы. Но, к удивлению, мировое сообщество молчит. Ни слова о расследовании, никакой реакции со стороны западных правозащитников и демонстративное игнорирование фактов. Этот феномен уже получил название «казус Чечко», ярко показывая двойственность европейских либеральных ценностей. Подробности новых признаний польского солдата.





За судьбой этого польского солдата пристально (и пока молчаливо) следят в мире. Как и за тем, как будут расследованы факты, которые сообщает артиллерист Эмиль Чечко. В декабре мы записали большое интервью. Сейчас же свою историю Эмиль систематизировал. И готов отвечать на любые вопросы. Как очно в Минске, так и в формате онлайн-конференции.

Почему его отобрали в специальный отряд, Чечко не знает. В командировку на границу он поехал вместе с сослуживцем Томеком Роеком. Они должны были ходить в патрули вместе с пограничниками. Те оказались гостеприимными, угощали пивом. А 8 июня один из них – его тоже зовут Томеком – сообщил Эмилю, что он из спецслужб. Состоялось и первое задержание беженца.

Уже на следующий день – массовая казнь. Карательный отряд, в котором был Чечко, расстрелял беженцев, которых привезли на грузовиках.

Помимо того, что расстрельные отряды, в которые входили польские военные, курировала варшавская контрразведка, Чечко рассказал, о случаях мародёрства. У многих беженцев с собой были приличные сумму от продажи недвижимости на родине и многолетние накопления.

По словам польского солдата, за время его пребывания на границе было уничтожено от 200 до 700 человек. Чечко называет имена тех, кто отдавал приказы и под дулом пистолета заставлял стрелять в безоружных людей. Составлены фотороботы, есть фотографии многих причастных. Точное количество солдат, которые участвовали в преступлениях, назвать не может. Но это была не одна группа.

10 дней расстрелов, командировка закончилась. О произошедшем офицеры говорить запретили. Чечко вернулся в часть. И понял, что не сможет продолжить службу.

Интернет-трансляцию, в которой можно было задавать вопросы и оставлять комментарии смотрели и в Беларуси, и в Польше. Обычные поляки высказывали слова поддержки. Но кто-то попробовал дешёвые приемы информационных провокаций. Так, один из польских телеканалов опубликовал комментарий якобы аналитика Белорусского университета стратегических исследований Алексея Авдонина. Сам Авдонин опроверг эту публикацию – никаких комментариев по этому поводу он не давал.

О сбежавшем солдате в Польше стараются не говорить. Руководство части и других командиров после того, как Чечко сбежал, уволили. А если беглеца и вспоминают, то стараются выставить его алкоголиком и преступником. Странно, что такого держали в НАТОвской армии.

Но, похоже, западную общественность правда, которая не вписывается в их парадигму, мало интересует. Ни одна правозащитная организация на Западе не обратила внимания на слова польского солдата. Феномен, который показывает истинную цену либеральным ценностям Европы, получил название «казус Чечко». Это прецедент. И это другое. Будет ли продолжение у этой истории? Расследование в Беларуси идёт. Эмиль Чечко готов и к международному. Равно как и давать интервью журналистам, и подтвердить показания следователям на детекторе лжи. В случае международного расследования – эта процедура обязательна. В том числе и для тех, в чей адрес звучат обвинения. Не менее важно и отыскать доказательства в приграничных лесах. Если, конечно, польское правительство допустит туда следователей и не скроет следы страшных преступлений. Но надежда на расследование есть. Эмиль Чечко обратился в международный уголовный суд в Гааге. Там заявление приняли . Ждём результатов.

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