Почему при выкладке на прилавках иностранный Chupa Chups видно лучше, чем продукцию «Коммунарки» и «Спартака». Объяснил глава МАРТ Алексей Богданов

Источник материала: ОНТ

Белорусской продукции на прилавках наших магазинов становится больше. Но не всегда ее лучше видно: Chupa Chups при выкладке может иметь преимущество перед продукцией «Коммунарки» и «Спартака». Может ли Министерство антимонопольного регулирования и торговли повлиять на подобную тенденцию? На этот вопрос глава ведомства Алексей Богданов ответил в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Алексей Богданов: «Все законы приняты, правила игры на рынке определены. Их надо соблюдать. Мой подход такой: нет предела совершенству. Мы всегда можем вносить любые изменения, чтобы наш национальный производитель мог от этого выиграть. Но мы должны понимать, что мы не изолированное государство. Мы живем в рамках Союзного государства с Российской Федерацией, в рамках Евразийского экономического сообщества. И там есть свои наднациональные правила, которые мы не имеем права нарушать. Поэтому здесь мы эту вещь больше даем на откуп производителю. Он должен вкладывать в маркетинг, в рекламу. И пускай этого будет больше, и потребитель, смотря телеканал ОНТ, например, видя эти товары, пойдет за ними в магазин. И там будет требовать ответа, почему белорусский товар лежит, условно говоря, внизу, а здесь “какой-то непонятный” Chupa Chups. Это механизмы конкуренции на рынке. И сегодня конкуренция тоже должна быть. Ведь, если мы будем все руками регулировать, к чему это приведет? Что-то выпадет, появится монополия или доминант на рынке, и он будет поднимать цены. Кто от этого пострадает? Поэтому нет однозначного и прямого ответа и решения данного вопроса. Есть очень много нюансов, и мы должны аккуратно к этому подходить».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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