«За ночь могли вывезти»: министр антимонопольного регулирования и торговли объяснил, почему в Беларуси ввели лицензирование вывоза капусты, яблок и лука

Источник материала: ОНТ

Зачем в Беларуси было введено лицензирование вывоза капусты, яблок и лука? Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» рассказал Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.

Глава МАРТ ответил на вопрос, действительно ли белорусам может не хватить этих продуктов.

Алексей Богданов: «Вот теперь точно хватит. Объясню, почему. Здесь – яркий пример анализа и прогнозирования ситуации на рынке. Мы вовремя увидели, не только МАРТ, мы работали с Министерством сельского хозяйства, и в целом в правительстве этот вопрос очень долго обсуждался, и с облисполкомами. Мы увидели ситуацию, что эта группа товаров, овощная, очень быстро и динамично растет в цене в соседних странах. Поскольку у нас общие границы, нет барьеров при перемещении товаров, очень высокий риск того, что ту же капусту, например лук и яблоко, очень быстро вывезут. Условно, за ночь могут вывезти за пределы нашей страны. И мы сами, производя с лихвой, перепроизводя в 3-4, а по картофелю почти в 14 раз больше, чем нам самим необходимо, можем оказаться в ситуации “сапожник без сапог”. Смотреть на эту ситуацию сквозь пальцы мы не могли. Поэтому сигнализировали о том, что такая ситуация может быть, проанализировали международные данные, какие там прогнозы идут, и увидели: да, риск в некоторых категориях товаров высок. Их выделили целенаправленно и взяли вывоз под контроль. Пожалуйста, обеспечьте внутренний рынок под полную потребность и потом подавайтесь на лицензии. И мы будем выдавать. Не стоит задача продразверстки или кому-то не дать заработать. Нет! Пожалуйста, зарабатывайте. Но государство субсидирует в сельское хозяйство? Субсидирует. Фермерам льготы есть по налогам? Есть. Дали землю? Дали. Работай, пожалуйста, производи. Но обеспечь продовольственную безопасность страны, наших граждан, белорусов, а потом уже, пожалуйста, зарабатывай дополнительную прибыль на внешнем контуре».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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