﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Компания Astra не смогла вывести спутники на орбиту во время запуска

11.02.2022 06:07 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запущенная ракета-носитель американской компании Astra не смогла вывести спутники на орбиту из-за технических неполадок. Об этом сообщает РИА Новости.

Планировалось, что ракета компании выведет на орбиту четыре малых спутника типа CubeSats.

Компания обещает предоставить результаты исследования причин неудачи после завершения анализа данных.

Носитель компании Astra длиной около 12 м предназначена для вывода малых спутников на низкую околоземную орбиту. Создавшая ракету компания из Сан-Франциско (штат Калифорния) рассчитывает, что ее дешевизна и малые размеры, позволяющие доставлять носитель к месту пуска в обычных контейнерах, обеспечат конкурентные преимущества на рынке космических услуг.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Носитель компании Astra длиной около 12 м предназначена для вывода малых спутников на низкую околоземную орбиту.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ракета "Союз" с 34 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Куру
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by