Компания Astra не смогла вывести спутники на орбиту во время запуска

Источник материала: БелТА

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запущенная ракета-носитель американской компании Astra не смогла вывести спутники на орбиту из-за технических неполадок. Об этом сообщает РИА Новости .

Планировалось, что ракета компании выведет на орбиту четыре малых спутника типа CubeSats.

Компания обещает предоставить результаты исследования причин неудачи после завершения анализа данных.

Носитель компании Astra длиной около 12 м предназначена для вывода малых спутников на низкую околоземную орбиту. Создавшая ракету компания из Сан-Франциско (штат Калифорния) рассчитывает, что ее дешевизна и малые размеры, позволяющие доставлять носитель к месту пуска в обычных контейнерах, обеспечат конкурентные преимущества на рынке космических услуг.-0-