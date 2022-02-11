Бизнесу жестче, физлицам мягче? Как менялись условия кредитования в Беларуси в конце 2021 года

Источник материала: Myfin



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Результаты мониторинга Нацбанка говорят о том, что в 4-м квартале 2021 года в целом условия рублевого кредитования в Беларуси стали заметно мягче, а вот по займам в иностранной валюте ситуация не претерпела существенных изменений. За три последних месяца прошлого года сильнее всего на ухудшение отдельных условий кредитования влияли перемены в нефинансовом секторе экономики и другие аспекты, которые предложенная в опросе Нацбанка классификация не учитывала. Наибольший негативный эффект все это оказывало на снижение привлекательности кредитов для крупного бизнеса. А вот физлицам становилось выгоднее брать займы благодаря переменам в банковской ликвидности и изменениям в конкуренции.

Если говорить о конкретных аспектах, то в 4-м квартале прошлого года вырос максимальный размер кредитов физлицам на недвижимость и увеличился предельный срок таких займов. Смягчение в части уровня процентной ставки в большей степени коснулось крупного бизнеса, а вот для потребительских кредитов физлиц этот аспект ужесточился.

Тенденция к ужесточению условий в части валютных кредитов для бизнеса хоть и сохранилась в последние три месяца 2021 года, но была не такой сильной, как в 3-м квартале. Процентные ставки по валютным кредитам для предпринимателей выросли, а максимальный размер кредита снизился – особенно все это коснулось крупного бизнеса.

По официальной статистике, без учета льготного кредитования средняя ставка рублевых займов для физлиц в декабре прошлого года составила 11,48% и упала по сравнению с сентябрем на 0,1 процентного пункта, а вот ставка для юрлиц за этот же период выросла на 0,29% до 13,92%. Кредиты в валюте для юрлиц на конец 2021 года выдавались в среднем под 6,6% годовых – рост в сравнении с сентябрем составил 0,2 процентного пункта.

Что касается прогнозов, то, по мнению представителей банков, в течение первого полугодия 2022 года произойдет смягчение условий кредитования для всех клиентских категорий (физлица, малый, средний и крупный бизнес), причем вне зависимости от валюты займа. А во 2-м квартале такое смягчение будет происходить более динамично во всех категориях, кроме кредитов для физлиц на потребительские нужды. Среди компаний же наибольший эффект от такого смягчения должны будут почувствовать представители малого и среднего бизнеса.

Спрос на рублевые кредиты в 4-м квартале 2021 года рос у всех клиентских групп, особенно среди бизнеса. Эту же тенденцию прогнозируют и на первое полугодие 2022 года. Правда, темпы роста спроса на валютные кредиты у крупного бизнеса должны замедлиться, а для малого и среднего будут прежними.