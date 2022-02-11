В Березовском районе спасли провалившихся под лед рыбаков

Источник материала: БелТА

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе спасли провалившихся под лед мужчин. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Днем 10 февраля спасателям поступило сообщение о том, что на озере Споровском под лед провалились два человека. Подразделения МЧС отправились к месту вызова.

Пострадавшие находились на расстоянии около 300 м от берега. При помощи спасательной доски и веревки мужчин вытащили на берег.

Один из них, 1949 года рождения, госпитализирован. Еще один спасенный, 50-летний мужчина, в медицинской помощи не нуждался.-0-