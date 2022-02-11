﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Березовском районе спасли провалившихся под лед рыбаков

11.02.2022 07:19 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе спасли провалившихся под лед мужчин. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Днем 10 февраля спасателям поступило сообщение о том, что на озере Споровском под лед провалились два человека. Подразделения МЧС отправились к месту вызова.

Пострадавшие находились на расстоянии около 300 м от берега. При помощи спасательной доски и веревки мужчин вытащили на берег.

Один из них, 1949 года рождения, госпитализирован. Еще один спасенный, 50-летний мужчина, в медицинской помощи не нуждался.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пострадавшие находились на расстоянии около 300 м от берега. При помощи спасательной доски и веревки мужчин вытащили на берег.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бизнесу жестче, физлицам мягче? Как менялись условия кредитования в Беларуси в конце 2021 года
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by