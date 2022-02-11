Источник материала: БелТА

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека спасены при пожаре в Новогрудке. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Сообщение о пожаре в четырехкомнатной квартире в одной из пятиэтажек по улице Юбилейной в Новогрудке поступило сегодня около 1.35.

Работниками МЧС спасены два сына хозяйки, которые с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Сообщается, что огонь уничтожил кровать в жилой комнате, также закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается.-0-