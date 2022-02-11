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Два человека спасены при пожаре в Новогрудке
Источник материала: БелТА
11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека спасены при пожаре в Новогрудке. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Сообщение о пожаре в четырехкомнатной квартире в одной из пятиэтажек по улице Юбилейной в Новогрудке поступило сегодня около 1.35.
Работниками МЧС спасены два сына хозяйки, которые с травмами различной степени тяжести госпитализированы.
Сообщается, что огонь уничтожил кровать в жилой комнате, также закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается.-0-
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Сообщается, что огонь уничтожил кровать в жилой комнате, также закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается.
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