Источник материала: ProBusiness



Кристина и Кирилл Литвинко. Фото из архива героев

В 2020 году 20-летний водитель Кирилл Литвинко и его жена Кристина — переводчик с китайского — думали о переезде из своего полесского райцентра в Минск. Но как-то, сидя в кафе, наткнулись в смартфоне на видеоролик о химчистке автомобилей — и решили попробовать открыть такой же бизнес в Пинске. Вложили в старт все накопления и еще влезли в долги. Первые месяцы пара сидела в своем гараже почти без заказов — и уже практически отчаялась, но в итоге ребята смогли изменить ситуацию, стать популярными в своем городе и отбить большую часть инвестиций меньше, чем за полтора года. Как им это удалось — читайте на «Про бизнес».

«Вложения в бизнес — 11 тысяч долларов»

— В мае 2020 года я вернулся из армии и начал думать, чем хочу заниматься в жизни, — вспоминает Кирилл. — До службы отучился на техника-механика — мне нравилось разбираться в машинах. На время пошел работать водителем в грузоперевозках по Беларуси. Работая хорошая, но без особых перспектив: говорить о каком-то серьезном карьерном росте можно только лет через пять — и это будет должность в организации, на которой я не влияю на проект, а лишь исполняю обязанности. Однако к тому моменту альтернативы не было.

Идея своего маленького бизнеса пришла случайно уже осенью: мы с Кристиной сидели в кафе и смотрели видео на YouTube. В рекомендациях наткнулись на ролик, в котором парень рассказывал о нюансах старта собственной химчистки.

В видео так подробно рассказывали о простоте проекта и его пользе для людей, что мы тут же загорелись — и решили попробовать как можно скорее.

Весь следующий день я провел за чтением форумов и просмотром видео. Еще через сутки искал, где лучше всего закупить оборудование и химию.

Во что обошелся старт?

Расходники и инструмент заказали в Минске — и уже через неделю у нас было все необходимое для старта.

Сложнее было с помещением: поначалу мы с Кристиной думали взять что-то в аренду, но в процессе поиска поняли, что нас не устраивает размер ежемесячных платежей. Поэтому решили потратить деньги, которые откладывали для переезда в Минск, на покупку гаража в пинском кооперативе. Требования к гаражу были такие: он должен быть рассчитан на две машины, ширина должна позволять нараспашку открыть двери любой легковой машины. Ну и, конечно, электричество.

Прикинули так: даже если бизнес с химчисткой прогорит, будем считать, что мы просто вложились в недвижимость — и в теории сможем полностью вернуть потраченные на гараж деньги, а то еще и заработать на нем!

Не скажу, что мы легко нашли подходящий вариант, но за месяц все же купили нужное нам помещение за $ 7 000.



Фото из архива героев

Мы сразу определили: работаем только легально. Но, признаюсь, именно нам было сложно с оформлением предпринимательства: ни я, ни Кристина до того никогда не сталкивались с налоговыми и исполкомами. Приходилось разбираться со всеми нюансами, сидя в кабинетах администраций и других инстанций. Но к началу ноября все было готово: мы зарегистрировали ИП и могли работать официально.

К тому моменту наши вложения — это $ 11 000, которые были потрачены на:

покупку гаража;

ремонт;

моющий пылесос;

парогенератор;

всевозможные щетки и тряпки;

профессиональную автомобильную химию.

Основной источник средств — наша «заначка», отложенная на переезд в Минск. Недостающую сумму нам заняли родители и близкие родственники.



Фото из архива героев

«Мы были рады даже грязным машинам в цементе и строительном мусоре»

Параллельно с оформлением документов учились пользоваться оборудованием. Начинали с мебели — ради опыта чистили матрацы и диваны. Пока разбирались, перемыли всю мебель в съемной квартире, а еще у родителей и родственников. Затем перешли на автомобили друзей и знакомых. Когда более-менее освоили технику, завели аккаунт в Instagram и начали искать клиентов.

Если бы мы понимали что-то в этом бизнесе заранее, точно бы не открывались в ноябре: в конце осени желающих чистить машину очень мало. Хуже по трафику только сентябрь и февраль — но это мы поняли только в процессе.

Первые 2 месяца мы почти не работали — искали клиентов. Сейчас я понимаю, почему к нам никто не шел: вряд ли легко доверить свою машину 21-летнему парню, о котором ты ничего не знаешь. Поэтому сначала мы работали себе в убыток: ставили за полную химчистку салона, которая занимает полтора дня — мы снимаем кресла и задний диван, залазим во все щели и чистим весь салон, включая торпеду, дверные карты и багажник — очень низкие цены. Но нам нужно было привлечь людей и заработать рекомендации.

Помню наши первые заказы: это были рабочие и очень грязные машины, все в цементе и строительном мусоре. Но мы с Кристиной были рады самому факту, что у нас появилась работа.



Фото из архива героев

У нас было одно преимущество: мы были одними из первых в Пинске, кто запустил такую детальную химчистку и показывал все процессы в соцсетях. Поэтому за 3−4 месяца о нас узнали многие. Пик работы по заказам случился в мае: мы буквально не выходили из гаража и чистили машины вечерами и по выходным.

За месяц могли привести в порядок около 15 автомобилей — и это не считая поверхностных чисток без разбора салонов.

Когда работы стало больше, мы с Кристиной решили взять в проект помощников. Надеялись, что будут работать так же ответственно, как и мы. Но этого не случилось: люди просто отрабатывали рабочие часы, не задумывались над качеством, а иногда даже вредили.

Был случай, когда пришлось отъехать на несколько часов. Перед этим как раз приехала достаточно дорогая машина — и я попросил помощника начать работу. Он случайно задел салазками пластиковый элемент и оставил глубокую царапину. А потом, когда его рабочее время подошло к концу, бросил все и уехал, даже не сказав мне о проблеме. Я наткнулся на царапину сам, когда осматривал салон и сравнивал с видео при первичном осмотре. Мы, конечно, сразу позвонили клиенту и честно обо всем рассказали. Пришлось восстанавливать деталь за свой счет, чтобы не потерять клиента в будущем.

После этого и некоторых других ситуаций мы решили, что пока не готовы нанимать людей.

«Вывезли из машины несколько тачек глины»

К лету наш запал и амбициозность никуда не исчезли, поэтому мы брались за любую работу. Самыми сложными заказами были даже не дорогие автомобили, где есть риск что-то повредить, а машины-утопленники. Одну из таких нам пригнали буквально сразу после растаможки на границе: это был свежий Volkswagen Sharan.

Машина была в плачевном состоянии: салон полностью покрыт слоем глины — настолько толстым, что его можно было отбивать молоточком.

В процессе чистки машины мы вывезли несколько тачек этой глины — и это был только подготовительный этап. В итоге потратили на минивэн неделю и сильно настрадались. Но получили за работу $ 450 — это в 4 раза выше стандартной таксы.









Процесс химчистки машин Кристина обычно записывает на видео. Так получаются отличные для продвижения ролики. Особенно заходят видео «До/После», когда хорошо виден результат работы. Обычно в комментариях под ними сразу начинают интересоваться, можно ли к нам приехать и как нас найти — так появляются новые клиенты. Еще часто просят дать советы по чистке той или иной детали автомобиля. Все это помогает развивать наши странички в Instagram (7 тысяч подписчиков) и TikTok (10 тысяч). В планах — создать YouTube-канал, чтобы охватывать еще больше людей и попробовать зарабатывать на рекламе.

Прямо сейчас химчистка приносит нам в среднем около 2 тысяч рублей в месяц — сумма зависит от сезона.

За год и 3 месяца работы мы уже окупили вложения в гараж — и скоро отобьем все другие инвестиции.

Сейчас химчистка имеет стабильный поток заказов. Большая часть клиентов ездит к нам постоянно — и людям не столь важна цена, как качество и итоговый результат. Сейчас мы нацелены на то, чтобы это качество повышать и оказывать дополнительные услуги: например, делать реставрацию салона или полировку стекла и кузова. Так как времени на качественное обучение у нас самих пока нет, думаем пригласить в проект специалиста.

Страшно ли брать человека в найм, учитывая наш прошлый опыт? Конечно, да. Но без расширения комплекса услуг и команды не будет никакого развития. И если мы откажемся от этой идеи — то закроем ИП, потому что больше не можем работать по упрощенной системе налогообложения, и станем самозанятыми.

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