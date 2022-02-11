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Задымление в метро в районе "Октябрьской": на месте работает МЧС
Источник материала: БелТА
11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поступило сообщение о задымлении в районе станции метро "Октябрьская" в Минске. Информация об этом размещена в Twitter МЧС, сообщает БЕЛТА.
"Сообщение о задымлении в метро в районе станции "Октябрьская". На месте работают подразделения МЧС", - говорится в сообщении.
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Фото Максима Гучека
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