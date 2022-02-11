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Прототип корабля для полетов на Марс могут вывести на орбиту Земли уже в этом году

11.02.2022 08:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прототип космического корабля Starship американской компании SpaceX отправится в орбитальный полет уже в текущем году. Об этом со ссылкой на заявление главы компании Илона Маска на пресс-конференции в Техасе сообщает ТАСС.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек.

Корабль уже несколько раз совершал тестовые полеты с возвращением на Землю. Но все испытания проходили в пределах атмосферы.

"Я более чем уверен, что мы сможем добраться до орбиты в этом году", - заявил Маск на пресс-конференции.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек.
 
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